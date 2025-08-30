Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 12:08 PM IST

    എഴുപതേക്കറിൽ കടുവയെ കുടുക്കാൻ കെണിയെത്തി; ഇരയെ വെക്കാൻ ഫണ്ടില്ല

    എഴുപതേക്കറിൽ കടുവയെ കുടുക്കാൻ കെണിയെത്തി; ഇരയെ വെക്കാൻ ഫണ്ടില്ല
    അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ൽ റൂ​ഹാ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന കെ​ണി

    കാ​ളി​കാ​വ്: പ​ത്ത് ദി​വ​സം മു​മ്പ് ക​ടു​വ പ​ശു​വി​നെ കൊ​ന്ന അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ കെ​ണി എ​ത്തി. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന കെ​ണി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​തി​നൊ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് അ​മ്പ​തേ​ക്ക​ർ റൂ​ഹാ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. പ​ശു​വി​നെ ക​ടി​ച്ച് കൊ​ന്ന​തി​ന്റെ പി​റ്റേ ദി​വ​സ​വും അ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​ടു​വ​യെ​ത്തി​യ​ത് വ​നം വ​കു​പ്പ് കാ​മ​റ​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കെ​ണി​ക്ക​ക​ത്ത് ഇ​ര​യെ വെ​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ൽ ഫ​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ര​യാ​യി ആ​ടി​നെ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം രൂ​പ വ​രും. ഇ​ര​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കാ​ളി​കാ​വ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ഷി​ജി​മോ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​മാ​സം 19നാ​ണ് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ റാ​ട്ട​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട പ​ശു​ക്കി​ടാ​വി​നെ ക​ടു​വ ക​ടി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി തി​ന്ന​ത്. എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ റാ​ട്ട​പ്പു​ര​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട നാ​ല് പ​ശു​ക്ക​ളി​ലൊ​ന്നി​നെ​യാ​ണ് കൊ​ന്ന​ത്.

    റാ​വു​ത്ത​ൻ കാ​ട്ടി​ലെ ക​ടു​വ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കെ​ണി വെ​ച്ച് ഒ​രു പു​ലി​യെ​യും സു​ൽ​ത്താ​ന എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ വെ​ച്ച് ഒ​രു ക​ടു​വ​​യെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ടു​വ ശ​ല്യം ത​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ശ​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​ശ്വ​സി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും ക​ടു​വ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

