Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 1:30 PM IST

    റാ​വു​ത്ത​ൻ​കാ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ടു​വ

    റാ​വു​ത്ത​ൻ​കാ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ടു​വ
    കാ​ളി​കാ​വ്: ഒ​രി​ട​വേ​ള​ക്ക് ശേ​ഷം റാ​വു​ത്ത​ൻ​കാ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ടു​വ സാ​ന്നി​ധ്യം. റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ട​ത്. അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ശു​വി​നെ ക​ടി​ച്ച് കൊ​ന്ന ക​ടു​വ​യെ കെ​ണി​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​നം വ​കു​പ്പ് ശ്ര​മം എ​ങ്ങു​മെ​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും ആ​ശ​ങ്ക​യു​യ​ർ​ത്തി ക​ടു​വ സാ​ന്നി​ധ്യം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റ​ബ​ർ​തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് പ​ന്നി​യെ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ് 15നാ​ണ് റാ​വു​ത്ത​ൻ​കാ​ട്ടി​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ക​ടു​വ പി​ടി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ക​ടു​വ​യെ​യും പു​ലി​യെ​യും വ​നം​വ​കു​പ്പ് കെ​ണി വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു ശേ​ഷം ര​ണ്ട് മാ​സം മു​മ്പ് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ന​ടു​ത്ത് അ​മ്പ​തേ​ക്ക​റി​ൽ ക​ടു​വ പ​ശു​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് കെ​ണി സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ക​ടു​വ​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച കെ​ണി​യി​ൽ ഇ​ര​യാ​യി ആ​ടി​നെ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

