    സ​ന്ധ്യ​യാ​യാ​ൽ കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ക്കാ​ട്ടേ​ക്ക് ബ​സി​ല്ല

    വൈ​കി​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ശേ​ഷം സ​ർ​വി​സില്ല; വ​ല​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    സ​ന്ധ്യ​യാ​യാ​ൽ കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ക്കാ​ട്ടേ​ക്ക് ബ​സി​ല്ല
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കാ​ളി​കാ​വ്: സ​ന്ധ്യ​യാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ നി​ല​മ്പൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ബ​സു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​ങ്ങാ​ടി​ക​ളാ​യ ഉ​ദ​രം​പൊ​യി​ൽ, പു​ല്ല​ങ്കോ​ട്, സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ല്ല്, ക​ല്ലാ​മൂ​ല, ചോ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം ഒ​റ്റ ബ​സ് സ​ർ​വി​സും ഇ​ല്ല.

    ടാ​പ്പി​ങ്, ക​ർ​ഷ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ്ര​യം സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളാ​ണ്. കാ​ളി​കാ​വ്-​നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ഏ​റെ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം ചോ​ക്കാ​ട്-​പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം-​നി​ല​മ്പൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​ത് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ദൂ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​പോ​ലും വ​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് വീ​ട​ണ​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    രാ​ത്രി ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം ബ​സു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ക്കാ​ട്-​പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം-​നി​ല​മ്പൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ന​ട്ടം​തി​രി​യു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് കാ​ളി​കാ​വ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ ​കാ​ണി​ച്ചും മ​റ്റും വീ​ട​ണ​യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് 7.05ന് ​കാ​ളി​കാ​വി​ലെ​ത്തു​ന്ന ബ​സാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ക്കാ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ബ​സ്. അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ നി​ല​മ്പൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല. കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴി​നു​ശേ​ഷം വ​ണ്ടൂ​രി​ലേ​ക്കും ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ടി​ലേ​ക്കും ബ​സു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ താ​ര​ത​മ്യേ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ചോ​ക്കാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ഞ്ചേ​രി, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ പോ​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ൻ ഉ​ദി​രം​പൊ​യി​ൽ, പു​ല്ല​ങ്കോ​ട്, സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ല്ല്, കേ​ളു​നാ​യ​ർ​പ​ടി, ക​ല്ലാ​മൂ​ല, ചോ​ക്കാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​ർ കാ​ളി​കാ​വ് പ​ട്ട​ണ​ത്തെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് കാ​ളി​കാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് 7.20നും 7.50​നും ബ​സു​ക​ൾ നി​ല​മ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കാ​ളി​കാ​വി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 9:30ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​റാ​ണി ട്രെ​യി​നി​ൽ പോ​കേ​ണ്ട ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ള​ട​ക്കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​വും.

    അ​തേ​പോ​ലെ, നി​ല​വി​ൽ രാ​ത്രി 7:30ന് ​നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സാ​ണ് കാ​ളി​കാ​വ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​വ​സാ​ന ബ​സ്. മു​മ്പ് അ​തി​നു​ശേ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സു​ക​ൾ കാ​ളി​കാ​വ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ല. ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ രാ​ത്രി ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ക​രു​ടെ രാ​ത്രി​യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ സ​ബ് റീ​ജി​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
