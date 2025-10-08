Begin typing your search above and press return to search.
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:19 AM IST

    അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ടി​ലെ ക​ടു​വ​യെ കു​ടു​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല, കൂട് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​ം -ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ൽ റൂ​ഹാ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ ക​ടു​വ​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച കൂട്

    കാ​ളി​കാ​വ്: അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ശു​വി​നെ ക​ടി​ച്ചു​കൊ​ന്ന ക​ടു​വ​യെ കെ​ണി​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​നം​വ​കു​പ്പ് ശ്ര​മം വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ല. ക​ടു​വ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കെ​ണി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് കൂ​ട് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്‌. എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് കെ​ണി വെ​ച്ചാ​ൽ ക​ടു​വ കു​ടു​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19നാ​ണ് റൂ​ഹാ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ വ​ള​ർ​ത്തു പ​ശു​വി​നെ ക​ടു​വ പി​ടി​ച്ച​ത്.

    എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട നാ​ല് പ​ശു​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​യാ​ണ് ക​ടു​വ ക​ടി​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. മേ​യ് 15ന് ​ക​ടു​വ ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ റാ​വു​ത്ത​ൻ കാ​ടി​ന്റേ​യും, പു​ല്ല​ങ്കോ​ട് എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ പ​ശു​വി​നെ ക​ടി​ച്ചു എ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് ക​ടു​വ എ​ത്തി പ​ശു​വി​നെ ക​ടി​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് കെ​ണി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ടു​വ​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച കെ​ണി​യി​ൽ ഇ​ര​യാ​യി ആ​ടി​നെ വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ത്തി കെ​ണി​യി​ലെ ആ​ടി​ന് തീ​റ്റ കൊ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങു​ക​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റ് പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ല.

    TAGS:FarmersTiger threattiger cageKerala Forest and Wildlife Department
