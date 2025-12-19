Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Dec 2025 9:30 AM IST
    date_range 19 Dec 2025 9:30 AM IST

    കാ​ളി​കാ​വ്: മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ​നം വ​കു​പ്പ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ന്നി​യു​ടെ ജ​ഡം പാ​തി ഭ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് സ്ഥ​ല​ത്ത് ക്യാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ളി​കാ​വ്, ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ കാ​ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി. റ​ബ്ബ​ർ ഉ​ദ്പാ​ദ​ന സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്നു മ​ണി​മു​ത​ൽ ഈ ​തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ടാ​പ്പിം​ഗി​നാ​യി എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങും. ക​ടു​വ ഭീ​ഷ​ണി കാ​ര​ണം ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ട​ക്കാ​ക്കു​ണ്ട്, പാ​റ​ശ്ശേ​രി, പാ​ന്ത്ര ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ട​ക്കാ​ക്കു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് പ​ശു​വി​നെ ക​ടു​വ പി​ടി​ച്ച് ഭ​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ക​ടു​വ​യെ കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ടു​വ​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ട്ടു മാ​സം മു​മ്പ് ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ക​ടു​വ കൊ​ന്ന​തോ​ടെ മ​ല​യോ​ര​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല പാ​ടെ സ​്തംഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര ശ​ല്ല്യം കാ​ര​ണം മ​ല​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​നി​യും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    News Summary - The presence of Kaduwa will return; Forest Department has intensified surveillance in the hilly areas.
