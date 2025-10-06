Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    6 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:14 AM IST

    ബസുകളോടാണ് ഫർഹാന് പ്രണയം; ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ 28,000 ത്തി​ലേ​റെ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ

    ബസുകളോടാണ് ഫർഹാന് പ്രണയം; ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ 28,000 ത്തി​ലേ​റെ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ
     ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ബസുകളുടെ വിഡിയോ എടുക്കുന്നു. (ഇൻസൈറ്റിൽ ഫർഹാൻ)

    Listen to this Article

    കാ​ളി​കാ​വ്: നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റി​ടു​ന്ന വേ​റി​ട്ട ബ​സ് പ്ര​ണ​യ​വു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ. farhanvk81 എ​ന്ന ഇ​ൻ​സ്റ്റ ഗ്രാം ​ഐ​ഡി​യി​ൽ ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ വീ​ഡി​യോ​യും ഫോ​ട്ടോ​യും നി​റ​ഞ്ഞ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ. നീ​ലാ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വി.​കെ. ഫ​ർ​ഹാ​ൻ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ബ​സു​ക​ളോ​ട് വ​ല്ലാ​ത്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ർ​ഹാ​ന്.

    ബ​സി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യും വി​ഡി​യോ​ക​ളും എ​ടു​ക്ക​ൽ ഹോ​ബി​യാ​യി. അ​ത് പി​ന്നീ​ട് ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും റീ​ലു​ക​ളാ​യി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ലൈ​ൻ ബ​സു​ക​ൾ, ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ, മി​നി​ബ​സു​ക​ൾ... ബ​സ് പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ൽ ഫ​ർ​ഹാ​ന് വി​വേ​ച​ന​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. എ​ല്ലാം ഏ​റെ ഇ​ഷ്‌​ടം.

    ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ ചെ​യ്ത പോ​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 28,600. രാ​വി​ലെ കാ​ളി​കാ​വ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഓ​രോ ബ​സും ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​യി​ലി​ടും. ഒ​രു ദി​വ​സം നൂ​റ് പോ​സ്റ്റ് വ​രെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ട​ക്ക് വ​ണ്ടൂ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ​ത്തി​യും ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങ് ന​ട​ത്തും. പി​ന്നെ നേ​രെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യും. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ബ​സു​ക​ളു​ടെ വിഡി​യോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ശീ​ല​മാ​ക്കി​യ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ൽ ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​റു​ടെ സേ​വ​ന​വും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ല​സ്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞ് പി.​എ​സ്.​സി കോ​ച്ചി​ങ്ങി​ന് ഫോ​കു​ന്ന ഫ​ർ​ഹാ​ന് ഉ​മ്മ​യും ഒ​രു സ​ഹോ​ദ​രി​യു​മാ​ണു​ള്ളത്.

