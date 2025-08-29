Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    29 Aug 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 2:17 PM IST

    ഓണ സദ്യ കെ​ങ്കേമം; പാചകക്കാരൻ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ

    ഓണ സദ്യ കെ​ങ്കേമം; പാചകക്കാരൻ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
     മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ ജി.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യ​പ​ക​ൻ ശി​വ പ്ര​സാ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ സ്കൂ​ളി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ പാ​ച​ക​ത്തി​നി​ടെ

    കാ​ളി​കാ​വ്: അ​വി​യ​ൽ, സാ​മ്പാ​ർ, ഓ​ല​ൻ, തോ​ര​ൻ, പാ​യ​സം എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ന്ത​രം ഓ​ണ​സ​ദ്യ സ്വ​യം പാ​കം ചെ​യ്ത് പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. ചോ​ക്കാ​ട് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ ജി.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യ​ാപ​ക​നാ​യ ഒ.​കെ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ൽ സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​തി​ൽ പി​ന്നെ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഓ​ണ സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ആ​രെ​യും വി​ളി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    സ​ദ്യ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി. കൂ​ടെ സ​ഹ​അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ര്യം എ​ളു​പ്പ​മാ​യി. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വ പ​രി​പാ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ആ​യി​രം പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഇ​ല​യി​ൽ വി​ള​മ്പി. സ​ദ്യ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഏ​തു കാ​ര്യ​ത്തി​നും പ്ര​സാ​ദ് മാ​ഷ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​ഷ് സ്കൂ​ൾ മേ​ള​ക​ളി​ല​ട​ക്കം നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച ഒ​രു അ​നൗ​ൺ​സ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    X