Madhyamam
    Kalikavu
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:39 AM IST

    സു​ര​ക്ഷാ​പ്ര​ശ്നം: അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചു, മാ​ലി​ന്യ ടാ​ങ്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ലം പു​റ​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്

    സു​ര​ക്ഷാ​പ്ര​ശ്നം: അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചു, മാ​ലി​ന്യ ടാ​ങ്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ലം പു​റ​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്
    ചോ​ക്കാ​ട് ആ​ന​ക്ക​ല്ല് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു

    കാ​ളി​കാ​വ്: സു​ര​ക്ഷാ​വീ​ഴ്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. ചോ​ക്കാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ആ​ന​ക്ക​ല്ല് അം​ഗ​ന​വാ​ടി​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ശേ​ഷം തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി​യെ​ടു​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വ​യ​ർ വ​ലി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ ക്ല​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ക​ട്ടു ചെ​യ്തു.

    നി​ല​വി​ൽ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് മാ​ലി​ന്യ ടാ​ങ്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ലം പു​റ​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ​ന്നി​ക്കോ​ട്ടു​മു​ണ്ട ല​ക്കി​സ്റ്റാ​ർ ആ​ർ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് വേ​സ്റ്റ് കു​ഴി നി​ർ​മി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അം​ഗ​ന​വാ​ടി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഒ​രാ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ നാ​ലു സെ​ൻ്റ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 40 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് അം​ഗ​ന​വാ​ടി നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​രു​പ​തി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ന​വാ​ടി​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്. പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ലി​ന്യ പ്ര​ശ്‌​നം ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യ പ്ര​ശ്‌​ന​വും നി​ല​വി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​ശ്‌​ന​വും പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​തും നേ​ര​ത്തെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ന്ത കെ. ​ഗോ​പാ​ല​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റീ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ

    ചോ​ക്കാ​ട്: ആ​ന​ക്ക​ല്ല് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ റീ​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ചോ​ക്കാ​ട് മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. കി​ണ​റോ വൈ​ദ്യു​തി​യോ മാ​ലി​ന്യ​ക്കു​ഴി​യോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ക്കും വി​ജി​ല​ൻ​സി​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം സി.​പി.​എം ചോ​ക്കാ​ട് ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി. മു​ജീ​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ചോ​ക്കാ​ട് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റെ​നീ​ദ്, റി​യാ​സ് തെ​ച്ചി​യോ​ട​ൻ, രാ​ഹു​ൽ എ​ട​പ്പ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മി​ഥു​ന, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, റ​മീ​സ്, അ​ജ്സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:anganwadiSewageAnganwadistemporarily closed
    News Summary - Safety issue: Anganwadi temporarily closed, sewage leaking into the street due to lack of construction of septic tank
