Madhyamam
    Kalikavu
    6 Oct 2025 11:04 AM IST
    6 Oct 2025 11:04 AM IST

    മലയോര ഹൈവേ; ചോക്കാട് അങ്ങാടിയിൽ നിർമാണം തുടങ്ങാനായില്ല

    മലയോര ഹൈവേ; ചോക്കാട് അങ്ങാടിയിൽ നിർമാണം തുടങ്ങാനായില്ല
    റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യ ചോ​ക്കാ​ട് അ​ങ്ങാ​ടി

    കാ​ളി​കാ​വ്: മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ ചോ​ക്കാ​ട് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. റോ​ഡ് അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​ണ് കാ​ര​ണം. താ​ലൂ​ക്ക് സ​ർ​വേ സം​ഘ​ത്തോ​ട് റോ​ഡ് അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ചോ​ക്കാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ചോ​ക്കാ​ട്ട് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ റോ​ഡ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​തി​നി​ടെ റോ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​യ യു.​എ​ൽ.​സി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ റോ​ഡ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി അ​ങ്ങാ​ടി റോ​ഡ് പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ങ്ങാ​ടി വീ​തി കൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡ് പോ​ലും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്ത് വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ങ്ങാ​ടി ന​വീ​ക​ര​ണം വീ​ണ്ടും മു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നേ​ര​ത്തെ റോ​ഡ് അ​ള​ന്ന അ​ട​യാ​ള​കു​റ്റി​ക​ളും മ​റ്റും മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് റോ​ഡ് അ​ള​ന്ന് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട ടാ​റി​ങ് പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ചോ​ക്കാ​ട് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലും ആ​ന​ക്ക​ല്ല് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വ​ള​വി​ലും റോ​ഡ് അ​ള​ന്ന് ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് പോ​ലു​മി​ല്ല. റോ​ഡ് അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

