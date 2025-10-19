Begin typing your search above and press return to search.
    Kalikavu
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:51 AM IST

    ബസുകളെ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റാൻ ഒറ്റയാൾ സമരവുമായി ആലി

    ബസുകളെ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറ്റാൻ ഒറ്റയാൾ സമരവുമായി ആലി
    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി കൊ​ല്ലാ​ര​ൻ ആ​ലി

    Listen to this Article

    കാ​ളി​കാ​വ്: കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും മാ​ലി​ന്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ളി​കാ​വ് അ​ങ്ങാ​ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് ശാ​പ​മോ​ക്ഷം തേ​ടി ഒ​റ്റ​യാ​ൾ സ​മ​ര​വു​മാ​യി കൊ​ല്ലാ​ര​ൻ ആ​ലി. സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ഴ​യ കം​ഫ​ർ​ട്ട് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​വു​മു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന​ക​ത്ത് മി​ക്ക ബ​സു​ക​ളും ക​യ​റു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ലി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ച​ന്ത​പ്പു​ര നി​ന്നി​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം 2000ൽ ​ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ആ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ജ​ന​കീ​യ ഐ​ക്യ​വേ​ദി ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന ആ​ളു​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ് ആ​ലി. സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​പൂ​ർ​വം ചി​ല ബ​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​ത്. മാ​ലി​ന്യ ത​ള്ള​ൽ കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന​ക​ത്ത് ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ക്കാ​നും പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്.

    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്-​പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം റൂ​ട്ടി​ലെ ബ​സു​ക​ൾ അ​ങ്ങാ​ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​യ​റു​ന്നേ​യി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ണ്ടാ​ക്കി സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. നെ​ഞ്ചി​ൽ ഫ്ല​ക്സ് ബോ​ർ​ഡ് തൂ​ക്കി സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​നൗ​ൺ​സ് ചെ​യ്ത് കാ​ളി​കാ​വ് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ആ​ലി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ്ര​ദ്ധ​പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    X