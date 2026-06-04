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    Kalikavu
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 10:25 AM IST

    ചോക്കാട് സ്കൂളിൽ ആദിത്യന് കൂട്ടായി ആരുമെത്തിയില്ല

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    ചോക്കാട് സ്കൂളിൽ ആദിത്യന് കൂട്ടായി ആരുമെത്തിയില്ല
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    ആ​ദി​ത്യ​ൻ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ

    കാ​ളി​കാ​വ്: ചോ​ക്കാ​ട് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ ആ​ദി​ത്യ​ന് കൂ​ട്ടാ​യി ഒ​രാ​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ ​കു​ട്ടി വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​തോ​ടെ ആ​ദി​ത്യ​ൻ വീ​ണ്ടും ത​നി​ച്ചാ​യി. 1978ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന കു​റ​വ് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2022-23 ൽ ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു കു​ട്ടി പോ​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    മു​മ്പ് ഇ​തേ സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ നാ​ല് വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ത​നി​ച്ചി​രു​ന്ന് പ​ഠി​ച്ച അ​തു​ൽ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പോ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദി​ത്യ​നും സ​മാ​ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​കെ പ​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് നാ​ല് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ചോ​ക്കാ​ട് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലു​ള്ള​ത്.

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    TAGS:StudentsSchoolschokkadKerala
    News Summary - No one accompanied Adithyan to Chokkad school
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