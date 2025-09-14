Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKalikavuchevron_rightവന്യമൃഗ...
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 12:04 PM IST

    വന്യമൃഗ ഭീഷണിക്കിടയിലും 70 ഏക്കർ മലമുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്

    text_fields
    bookmark_border
    വന്യമൃഗ ഭീഷണിക്കിടയിലും 70 ഏക്കർ മലമുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്
    cancel
    camera_alt

    അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​ർ സ​ബ് പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ്

    കാ​ളി​കാ​വ്: വ​ന്യ​മൃ​ഗ ഭീ​ഷ​ണി കാ​ര​ണം കു​ടി​യി​റ​ക്കം തു​ട​രു​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക മേ​ഖ​ല​യാ​യ 70 ഏ​ക്ക​ർ മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ജീ​വ​മാ​യി പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ്. 50 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ നി​ർ​മി​ച്ച പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് ഇ​ന്നും കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. 70 ഏ​ക്ക​റി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ളും ആ​ര​വ​വും ഇ​ല്ല. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 1500 അ​ടി​യോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​രി​ങ്ക​ല്ലി​ൽ പ​ണി​ത പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ്ര​താ​പ​മാ​ണ് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    1960ക​ളി​ൽ മ​ല​യോ​ര ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് മു​ത​ലാ​ണ് 70 ഏ​ക്ക​റി​ൽ ജ​ന​വാ​സം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കാ​ളി​കാ​വ് പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ക​ത്തു​ക​ളും ക​മ്പി​ക​ളു​മെ​ത്താ​ൻ വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​മാ​യി. ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ഇ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ഈ ​പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ന് ക​ത്തു​ക​ളും ക​മ്പി​ക​ളും പേ​രി​നു പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​ന്നു വ​രെ മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ബ്രാ​ഞ്ച് പോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​റും ഒ​രു അ​സി​സ്റ്റ​ന്റും മെ​യി​ൽ കാ​രി​യ​റു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ണ്ട്. കാ​ളി​കാ​വ് ടൗ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ണ്ട് ഇ​വി​ടേ​ക്ക്. ഏ​താ​നും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും വ​രു​ന്ന ത​പാ​ൽ ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​മാ​യി ഈ ​പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് ഇ​ന്നും പ​ഴ​മ​യു​ടെ പ്ര​താ​പ​ത്തോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:post officekalikavuLatest News
    News Summary - news about a post office situates in 70 acre hill
    Similar News
    Next Story
    X