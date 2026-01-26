Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഉ​ദ​രം​പൊ​യി​ൽ ചി​റ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് മി​നി ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം

    ഉ​ദ​രം​പൊ​യി​ൽ ചി​റ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് മി​നി ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം
    ഉ​ദ​രം​പൊ​യി​ൽ-പെ​വു​ന്ത​റ കെ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ ചി​റ

    കാ​ളി​കാ​വ്: കാ​ളി​കാ​വ്-​ചോ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ​രം​പൊ​യി​ൽ, പെ​വു​ന്ത​റ ചി​റ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് മി​നി ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യം.

    കാ​ളി​കാ​വ്, ചോ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ഉ​ദ​രം​പൊ​യി​ൽ കെ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ ചി​റ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് ഒ​ട്ടേ​റെ ത​വ​ണ ക്ല​ബു​ക​ളും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും മ​റ്റ് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും അ​ധി​കൃ​ത​രെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ​വ​രേ​യാ​യി​ട്ടും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രോ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തോ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​ന​സ്സും ശ​രീ​ര​വും കു​ളി​ർ​ത്ത് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ദൂ​ര​ദി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​ലും നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ശ​രീ​രം കു​ളി​ർ​ക്കാ​നും വെ​ള​ള​ത്തി​ൽ നീ​രാ​ടാ​നും എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ളി​കാ​വി​ൽ ചെ​റി​യ പാ​ർ​ക്കോ ടൗ​ൺ സ്ക്വ​യ​റോ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം കെ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ ചി​റ​യി​ൽ ചെ​റി​യ പെ​ട​ൽ ബോ​ട്ടു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സ്വ​കാ​ര്യ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റാ​യാ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ത​ന്നെ വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കും.

    News Summary - Mini tourism project should be implemented by protecting the Udhampoi Chira
