Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    10 Dec 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:26 AM IST

    മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത് ഉ​മ്മാ​ക്ക് വോ​ട്ട് തേ​ടി മ​ക​ളു​ടെ പാ​ട്ടും പ്ര​സം​ഗ​വും

    മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത് ഉ​മ്മാ​ക്ക് വോ​ട്ട് തേ​ടി മ​ക​ളു​ടെ പാ​ട്ടും പ്ര​സം​ഗ​വും
    മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത് റൈ​ഹാ​ന​ത്ത് കു​റു​മാ​ട​ന്റെ മ​ക​ൾ ന​ജു​വ ഹ​നീ​ന പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്നു

    പൂ​ക്കോ​ട്ടും​പാ​ടം‍‍/​കാ​ളി​കാ​വ്: ഉ​മ്മ​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി പ്ര​സം​ഗ​വും പാ​ട്ടു​മാ​യി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി മ​ക​ൾ. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മൂ​ത്തേ​ടം ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന റൈ​ഹാ​ന​ത്ത് കു​റു​മാ​ട​ന്റെ മ​ക​ള്‍ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജു​വ ഹ​നീ​ന കു​റു​മാ​ട​നാ​ണ് പാ​ട്ടും പ്ര​സം​ഗ​വു​മാ​യി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക​കൂ​ടി​യാ​യ ന​ജു​വ ഹ​നീ​ന ജോ​ലി അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഓ​ടി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഉ​മ്മ​യു​ടെ ജി​ല്ല ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ ഷി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന ന​ജു​വ ന​ല്ലൊ​രു പാ​ട്ടു​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ഡ​ല്‍ഹി​യി​ലും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലു​മെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​പൊ​രി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി യാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഉ​മ്മ എ​ട​വ​ണ്ണ ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ന​ജു​വ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ടി​നെ ന​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​വി​ന്റെ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യ​ത്‌​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന റൈ​ഹാ​ന​ത്തും മൂ​ര്‍ച്ച​യു​ള്ള വാ​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി മ​ക​ള്‍ ന​ജു​വ ഹ​നീ​ന​യും അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ഴു​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

