Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    5 Dec 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 2:14 PM IST

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ലും ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടാ​ൻ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ലും ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടാ​ൻ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി
    കാ​ളി​കാ​വ്: യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഏ​റെ മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ള്ള കാ​ളി​കാ​വ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്. 2020ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​യി​ൽ ക​ട​ന്നു ക​യ​റി നേ​ട്ടം കൊ​യ്യാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്.

    2010ല്‍ ​നി​ല​മ്പൂ​ര്‍, വ​ണ്ടൂ​ര്‍ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ വി​ഭ​ജി​ച്ച് നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന കാ​ളി​കാ​വ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി​രു​ന്നു മേ​ല്‍ക്കൈ. 2020ൽ ​ഏ​റെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ ലീ​ഗും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും എ​ഴ് വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം കാ​ര​ണം ത​രി​ശ് ഡി​വി​ഷ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യി. ചോ​ക്കാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചാം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​ട​ക്കം ചോ​ക്കാ​ട് ഡി​വി​ഷ​നെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളും ജ​യി​ച്ച് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റ് നി​ല അ​ഞ്ചാ​ക്കി. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​ഞ്ച് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നാ​ലി​ലും ജ​യി​ച്ചു. ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി സം​വി​ധാ​നം ഭ​ദ്ര​മാ​യ​ത് ബ്ലോ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്നു. 16 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ എ​ട്ട് വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ലീ​ഗും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എം 13 ഇ​ട​ത്തും ഒ​രു ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഞ്ഞി​ല​ങ്ങാ​ടി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും സി.​പി.​ഐ​യും വേ​റി​ട്ട് നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ൽ ക​ണ്ണു​ന​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ​ർ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    X