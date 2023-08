cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ളി​കാ​വ്: അ​ദാ​ല​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടും വെ​ള്ള​​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​തെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. ചോ​ക്കാ​ട് നെ​ല്ലി​യാം​പാ​ടം ആ​ദി​വാ​സി കോ​ള​നി​യി​ലെ രോ​ഗി​ക​ളാ​യ ചെ​റി​യ വെ​ള്ള​നും ഭാ​ര്യ ച​ന്ദ്രി​ക​യും നാ​ലു​മ​ക്ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടു​മാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കാ​തെ ക്രൂ​ര​ത കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ടി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ഊ​രി​മാ​റ്റി​യി​ട്ട് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ണ​ക്ഷ​ൻ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വെ​ള്ള​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി പ​ഴ​യ വ​യ​റി​ങ് മാ​റ്റി പു​തി​യ​ത് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഐ.​ടി.​ഡി.​പി, വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ​യ​റി​ങ് മാ​റ്റി ഒ​രു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് അ​ന​ക്ക​മി​ല്ല. നേ​ര​ത്തേ വൈ​ദ്യു​തി ബി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​വ​രു​ടെ ഫ്യൂ​സ് ഊ​രി​യ​ത്. പ്ല​സ് ടു, ​പ​ത്ത്, എ​ട്ട്, നാ​ല് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ഫ്യൂ​സ് ഊ​രി​യ ന​ട​പ​ടി ഇ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​നും ച​ന്ദ്രി​ക​യും. വാ​ർ​ധ​ക്യ പെ​ൻ​ഷ​ന​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു വ​രു​മാ​ന​വും ഇ​വ​ർ​ക്കി​ല്ല. അ​തി​നി​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം കെ.​ടി. സ​ലീ​ന വെ​ള്ള​നെ​യും കൂ​ട്ടി ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റെ ക​ണ്ട് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കാ​തെ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

KSEB did not restore electricity to Vellan's house despite the minister's instructions.