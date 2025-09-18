Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    18 Sept 2025 11:58 AM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 11:58 AM IST

    കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ കുടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ച​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്

    കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ കുടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ച​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്
    അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടി​യേ​റി​യ കു​റ്റി​യാ​നി​ക്ക​ൽ കു​ടും​ബം

    കാ​ളി​കാ​വ്: ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ കൂ​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ച​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ന്നു. 1967ലാ​ണ് കാ​ളി​കാ​വ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ന്ന​ത്. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ല, കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന​ട​ക്കം അ​നേ​ക​മാ​ളു​ക​ള്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ടി​ൽ കു​ടി​യേ​റി.

    കോ​വി​ല​ക​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്ന ചെ​ങ്കോ​ട് മ​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ സ്ഥ​ലം തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ല്‍നി​ന്നെ​ത്തി​യ വി​വി​ധ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ വി​ല​ക്കു​വാ​ങ്ങി. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ല​ക്ക​ടു​ത്ത ഭ​ര​ണ​ങ്ങാ​ന​ത്തു​നി​ന്നും വ​ന്ന കു​റ്റി​യാ​നി​ക്ക​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ര്‍. അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ടി​ലെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പൊ​ന്നു​വി​ള​യു​ന്ന സ്ഥ​ലം ഇ​വ​ര്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. കു​റ്റി​യാ​നി​ക്ക​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ദേ​വ​സ്യ, മാ​ത്യു, ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്ന കു​ട്ടി​പ്പാ​പ്പ​ന്‍, കൊ​ച്ചു​പാ​പ്പ​ന്‍ എ​ന്ന ഫ്രാ​ന്‍സി​സ് ജോ​സ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​രു​തും കാ​ഞ്ഞി​ര​വും താ​ണി​യും അ​ട​ക്കം കാ​ട്ടു​മ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം കി​ള​ച്ച് മ​റി​ച്ച് റ​ബ​റും ക​പ്പ​യും നെ​ല്ലും ക​വു​ങ്ങും വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. റ​ബ​ര്‍ തൈ​ക​ള്‍ ന​ടാ​നും കാ​ട് വെ​ട്ടാ​നും തു​വ്വൂ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ ക​ല്ലാ​മൂ​ല വ​രെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നൊ​ക്കെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​ത്തി. റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റ് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും വ​ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​നും ജീ​പ്പും ലോ​റി​യും മ​ല​ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ കാ​ളി​കാ​വ് അ​ങ്ങാ​ടി​ക്കും ഉ​ണ​ര്‍വ് വ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ടി​ലും, എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​റി​ലും പോ​സ്‌​റ്റോ​ഫീ​സു​ക​ളും വ​ന്നു.

    കെ.​എ​സ്. മാ​ത്യു കു​റ്റി​യാ​നി​ക്ക​ൽ റ​ബ​ർ ഷീ​റ്റ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കാ​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ചെ​റി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ 1981ൽ ​എ​ഴു​പ​തേ​ക്ക​ർ പോ​സ്റ്റോ​ഫീ​സ് വ​ന്ന​ത്‌. വൈ​കാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി​യും റോ​ഡും ടെ​ലി​ഫോ​ണും വ​ന്നു. കാ​ലം മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ കു​ടി​യേ​റ്റ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​യെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട് മാ​റി​പ്പോ​യ​തോ​ടെ അ​ട​ക്കാ​കു​ണ്ട് ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ഴ​യ പ്രൗ​ഢി മ​ങ്ങി.

    TAGS:migrantskalikavuhistorytravancore
    News Summary - It has been fifteen and a half years for the thiruvithamkoor migration
