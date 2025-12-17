Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:32 AM IST

    വീട് ഉപയോഗശൂന്യമായി: ചിങ്കക്കല്ലിൽ ആദിവാസി വൃദ്ധക്ക് ദുരിത ജീവിതം

    വീട് ഉപയോഗശൂന്യമായി: ചിങ്കക്കല്ലിൽ ആദിവാസി വൃദ്ധക്ക് ദുരിത ജീവിതം
    ചാ​ത്തി​യു​ടെ വീ​ട് വി​ണ്ടു​കീ​റി​യ നി​ല​യി​ൽ

    കാ​ളി​കാ​വ്: ചോ​ക്കാ​ട് ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ലി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി വൃ​ദ്ധ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. വീ​ട് പൊ​ളി​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ന്തി​യു​റ​ക്കം തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്. ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് ആ​ദി​വാ​സി ന​ഗ​റി​ലെ 65കാ​രി ചാ​ത്തി​യാ​ണ് നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ചാ​ത്തി അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഏ​ത് സ​മ​യ​വും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കാ​ടി​ന​രി​കി​ലെ തു​റ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്. നേ​ര​ത്തെ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന നി​ർ​മി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ചാ​ത്തി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് നേ​ര​ത്തേ മ​രി​ച്ചു. താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ടി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ ഇ​ള​കി ചു​മ​രി​ൽ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ വി​ള്ള​ൽ വീ​ണി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​കാ​ര​ണം വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കും.

    ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് ആ​ദി​വാ​സി ന​ഗ​റി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി വൃ​ദ്ധ ചാ​ത്തി തു​ണി​വി​രി​ച്ച് നി​ല​ത്ത് കി​ട​ക്കു​ന്നു

    നാ​ല് തൂ​ണു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ തു​റ​ന്ന ഒ​രു ഷെ​ഡി​ലാ​ണ് വൃ​ദ്ധ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഏ​ത് സ​മ​യ​വും വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും നേ​രി​ട്ടേ​ക്കാ​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. കാ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ഷെ​ഡ് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​ത്ത് ഒ​രു തു​ണി വി​രി​ച്ചാ​ണ് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് വി​റ​കി​ന് തീ​യി​ട്ടാ​ണ് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​യി​ടു​ന്ന​ത് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന് ചാ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചാ​ത്തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് നേ​ര​ത്തെ മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​തോ​ടെ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ കൂ​ലി​പ്പ​ണി ചെ​യ്താ​ണ് ചാ​ത്തി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​മ​ക​നും മ​റ്റു ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചാ​ത്തി​യെ കൂ​ടെ കൂ​ട്ടാ​ൻ ആ​രും ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക്ക​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണം.

    ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ലി​ലെ പു​ഴ​യു​ടെ ഓ​ര​ത്ത് കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ ചാ​ത്തി​യു​ടെ വീ​ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​തു​സ​മ​യ​വും ച​രി​ഞ്ഞ് വീ​ഴാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് ന​ഗ​റി​ലെ മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യാ​ണ് രീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    News Summary - House becomes unusable: A miserable life for an elderly tribal woman in Chinkakallu
