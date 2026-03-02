Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    2 March 2026 10:25 AM IST
    Updated On
    2 March 2026 10:25 AM IST

    ഫണ്ട് ലഭിച്ചില്ല; പൂർത്തിയാകാതെ ഗീതയുടെ വീട് നിർമാണം

    ഫണ്ട് ലഭിച്ചില്ല; പൂർത്തിയാകാതെ ഗീതയുടെ വീട് നിർമാണം
    പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഗീ​ത​യു​ടെ വീ​ട്

    കാ​ളി​കാ​വ്: ചോ​ക്കാ​ട് ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് ആ​ദി​വാ​സി ന​ഗ​റി​ലെ ഗീ​ത​യു​ടെ വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല. അ​വ​സാ​ന ഗ​ഡു ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ഇ​തോ​ടെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഗീ​ത​യും കു​ടും​ബ​വും ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ചോ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ ഗീ​ത​യു​ടെ​യും വി​നോ​ദി​ന്റേ​യും വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് 12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി.

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്കു​കൊ​ണ്ട് മേ​ഞ്ഞ​തും മ​റ​ച്ച​തു​മാ​യ ഷെ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ത​റ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ൻ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മെ​ടു​ത്തു. ചു​മ​രി​ന്റെ പ​ട​വ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടാം ഗ​ഡു​വി​നാ​യി ബാ​ങ്കി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഐ.​ടി.​ഡി.​പി അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ഖേ​ന വ​നം വ​കു​പ്പ് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. വീ​ട് വെ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ലം വ​നം വ​കു​പ്പി​ൻ്റേ​താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    Show Full Article
