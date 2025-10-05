Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:20 AM IST

    വ​നം വ​കു​പ്പ് ന​വ​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി; അ​ഞ്ച് സെ​ന്റി​നും അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​റി​നും ന​ഷ്‌​ടപ​രി​ഹാ​രം 15 ല​ക്ഷം

    വ​നം വ​കു​പ്പ് ന​വ​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി; അ​ഞ്ച് സെ​ന്റി​നും അ​ഞ്ച് ഏ​ക്ക​റി​നും ന​ഷ്‌​ടപ​രി​ഹാ​രം 15 ല​ക്ഷം
    കാ​ളി​കാ​വ്: മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ ല​ഘൂ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി വ​നം വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​വ​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽനി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ ഏ​റെ. വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളിൽ സ്വ​യം ത​യാ​റാ​യ​വ​രെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ന​വ​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി.

    മാ​റാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ഷ്‌​ട പ​രി​ഹാ​ര തു​ക​യു​ടെ അ​ന്ത​ര​മാ​ണ് പ​ല​രും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലോ വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലോ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ ആ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ അ​ഞ്ചു​സെ​ന്റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കുടും​ബ​ത്തി​നും അ​ഞ്ചേ​ക്ക​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഭൂ​മി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ. ഈ ​അ​പാ​ക​ത കാ​ര​ണം ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. 10 സെ​ന്റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ ആ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ പേ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും ഒ​രു യൂ​നി​റ്റ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ല​ഭി​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ൽ അ​ഞ്ചോ പ​ത്തോ ഏ​ക്ക​റി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഒ​റ്റ കു​ടും​ബ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 15 ല​ക്ഷം മാ​ത്രം. ഇ​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ ല​ഭി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ 100 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ഇ​നി​യും വേ​ണം. വ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തും വ​ന​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​മു​ള്ള ഭൂ​മി വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി​യാ​ലാ​ണ് ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കു​ക.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 370 പേ​രാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 75 പേ​ർ​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും ന​ൽ​കി. ഫ​ണ്ട് ക്ഷാ​മം കാ​ര​ണം 295 പേ​ർ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് കൈ​വ​ശ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​തി​ല്ല. ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റ ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് ഭൂ​മി കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ട്. ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. പ​ട്ട​യ​മു​ള്ള ഭൂ​മി മാ​ത്ര​മേ കൈ​മാ​റാ​നാ​കൂ. നി​ല​മ്പൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 24 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി വ​ന​ത്തോ​ട് ചേ​രും. നി​ല​വി​ലെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ 100 കോ​ടി രൂ​പ വേ​ണം. പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ വ​ന്നാ​ൽ വേ​റേ​യും പ​ണം വേ​ണം. നി​ല​മ്പൂ​ർ സൗ​ത്തി​ൽ 24 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 37 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. മു​ഴു​വ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യി ഏ​ഴ​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ടാം ഗ​ഡു ന​ൽ​കാ​ൻ 28 കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ന​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്ക് സെ​ന്റി​ന് 5000 രൂ​പ പോ​ലും ന​ൽ​കി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ളി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ 15 ല​ക്ഷം മാ​ന്യ​മാ​യ വി​ല​യാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വ​ന്യ ജീ​വി​ക​ളെ പേ​ടി​ക്കാ​തെ ജീ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​യം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ന​വി​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് കാ​ളി​കാ​വ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് റെ​യി​ഞ്ച​ർ പി. ​രാ​ജീ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

