Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:49 AM IST

    റ​ബ​ർ വി​ല താ​ഴു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    Rubber Cultivation
    റബ്ബർ കൃഷി 

    കാ​ളി​കാ​വ്: പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്ന് ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ റ​ബ​ർ വി​ല താ​ഴു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​യാ​യ റ​ബ​ർ വി​ല താ​ഴോ​ട്ട് പോ​യ​തോ​ടെ ഇ​ക്കു​റി ഓ​ണം വ​റു​തി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി മ​ഴ മാ​റി​നി​ന്ന​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ടാ​പ്പി​ങ് സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ല കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ല 220 മു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല 40 രൂ​പ​യോ​ളം താ​ഴ്ന്നാ​ണ് നി​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ന്ദ്യ​ഭീ​ഷ​ണി മാ​റാ​ത്ത​താ​ണ് റ​ബ​റി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ റ​ബ​ർ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ ചൈ​ന കാ​ര്യ​മാ​യി റ​ബ​ർ വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. ചൈ​ന​യി​ലെ റ​ബ​ർ അ​നു​ബ​ന്ധ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് റ​ബ​ർ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് താ​ഴ്ന്നു നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. തു​ള്ളി മു​റി​യാ​ത്ത മ​ഴ കാ​ര​ണം ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പ​കു​തി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വി​ല താ​ഴോ​ട്ട് കൂ​പ്പ് കു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്.

    ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പു​വ​രെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നാ​ലി​ന് 220 രൂ​പ വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് പൊ​ടു​ന്ന​നെ 189ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു കു​ത്തി. ലാ​റ്റ​ക്സി​ന് 123ഉം ​ഒ​ട്ടു​പാ​ലി​ന് 103മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ല. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വി​ല​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ചെ​ല​വും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ലി​യും ഒ​പ്പി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗം റ​ബ​റാ​ണ്. റ​ബ​റി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും താ​ഴ്ച​യു​മാ​ണ് മ​ല​യോ​ര​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര സാ​മൂ​ഹി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ല താ​ഴു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​ത്യ​യാ​ന​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ​യും വ​രു​മാ​ന​ത്തെ​യും കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. ക​ടു​വ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കി​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷം മ​ഴ നേ​ര​ത്തേ​യെ​ത്തു​ക​യും ഒ​രു ദി​വ​സം​പോ​ലും വെ​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​ല​യോ​ര​ത്തെ പ​ല തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും റെ​യി​ൻ​ഗാ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. റ​ബ​ർ ടാ​പ്പി​ങ്ങി​നെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. നാ​ളി​കേ​ര​ത്തി​നും അ​ട​ക്ക​ക്കും വി​ല​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും റ​ബ​റി​നെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ല​യോ​ര ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റു​ന്നി​ല്ല.

