    കാളികാവിൽ ദമ്പതികളെ കളത്തിലിറക്കി ഇടതുമുന്നണി

    കാളികാവിൽ ദമ്പതികളെ കളത്തിലിറക്കി ഇടതുമുന്നണി
    കാ​ളി​കാ​വ്: ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഭാ​ര്യ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്ത്. 21 ചേ​രി​പ്പ​ലം വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ് റി​യാ​സ് പാ​ലോ​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത19 ചി​റ്റ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡി​ൽ റി​യാ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ കു​റ്റീ​രി ഉ​മ്മു​ഹ​ബീ​ബ സി.​പി.​എം ബാ​ന​റി​ൽ ത​ന്നെ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞാ​പ്പ​യാ​ണ് റി​യാ​സി​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ പ​റ​മ്പ​ത്ത് ന​സീ​മ​യാ​ണ് ഉ​മ്മു​ഹ​ബീ​ബ​യു​ടെ എ​തി​രാ​ളി. 2020ൽ ​ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചേ​രി​പ്പ​ലം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​മ്മു​ഹ​ബീ​ബ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. സി.​പി.​എം നി​ല​മ്പൂ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അം​ഗ​വും കൂ​ടി​യാ​യ സി.​ടി. സ​ക്ക​രി​യ വാ​ർ​ഡ് ഒ​ന്നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഭാ​ര്യ ജ​സ്ന ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ​ക്ക​രി​യ​യും ജ​സ്ന​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ക​റു​ത്തേ​നി വാ​ർ​ഡ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​രു​ത്താ​നാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തി ലീ​ഗും ക​ള​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഉ​ണ്ട്. cസ​ക്ക​രി​യ​യു​ടെ എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​ടി. ചെ​റി​യാ​ണ്. ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ജ​സ്നാ ഇ​ഖ്ബാ​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    X