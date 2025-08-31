Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:52 AM IST

    ഓ​വു​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ; ഗ​താ​ഗ​തം ദു​രി​ത​മ​യം

    ഓ​വു​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ; ഗ​താ​ഗ​തം ദു​രി​ത​മ​യം
    പാ​തി​വ​ഴി​യി​ലാ​യ പു​റ്റ​മ​ണ്ണ കു​റു​പൊ​യി​ലി​ലെ ഓ​വു​പാ​ലം

    കാ​ളി​കാ​വ്: പു​റ്റ​മ​ണ്ണ-​ത​ണ്ട്കോ​ട് റോ​ഡി​ലെ കു​റു​പൊ​യി​ലി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​വു​പാ​ലം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ലാ​യ​ത് ജ​ന​ത്തി​ന് ദു​രി​തം കൂ​ട്ടു​ന്നു. പാ​ത​വ​ക്കി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റ് മാ​റ്റാ​ൻ വൈ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​വു​പാ​ലം പ​ണി നീ​ളാ​ൻ കാ​ര​ണം. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​യാ​ണ്. റോ​ഡി​ലെ വീ​തി കു​റ​വ് കാ​ര​ണം സ​മീ​പ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റി​ൽ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. 11 കെ​വി വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പോ​സ്റ്റാ​ണ് ഇ​ത്. പോ​സ്റ്റ് ഉ​ട​ൻ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​ല്ല.

    TAGS:constructionwaste waterTraffic Jampublic safety
    News Summary - Construction of waste water Bridge is halfway complete; traffic is a disaster
