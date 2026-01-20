Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightKalikavuchevron_rightവാ​രി​യ​ൻ...
    Kalikavu
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 1:00 PM IST

    വാ​രി​യ​ൻ കു​ന്ന​ത്തി​​ന്റെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് പാ​റ

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​രി​യ​ൻ കു​ന്ന​ത്തി​​ന്റെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് പാ​റ
    cancel
    camera_alt

    വാ​രി​യ​ൻ കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാജി​യും സം​ഘ​വും ഒ​ളി​ച്ചു​പാ​ർ​ത്ത ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ല് പാ​റ 

    കാ​ളി​കാ​വ്: മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ വീ​ര​നാ​യ​ക​ന്‍ വാ​രി​യ​ന്‍കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തി​ന് 103 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യു​ന്നു. 1922 ജ​നു​വ​രി 20 നാ​ണ് വെ​ള്ള​പ്പ​ട്ടാ​ളം വാ​രി​യ​ന്‍കു​ന്ന​ത്തി​നെ മ​ല​പ്പു​റം കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ല്‍ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത്. മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​മ​ര​ത്തി​ല്‍ ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്‍നി​ര​യി​ല്‍നി​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യ ആ​ലി മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ സ​ന്ത​ത സ​ഹ​ചാ​രി​യും ശി​ഷ്യ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു അദ്ദേഹം. 90 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ സ​മാ​ന്ത​ര​ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ച ഒ​രേ​യൊ​രു ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​രി​യം​കു​ന്ന​ത്ത്. 1921 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 16ന് ​നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ​മാ​ന്ത​ര രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്നു. ഗൂ​ര്‍ഖ റെ​ജി​മെ​ന്റി​നെ ഇ​റ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സാ​ന ത​ല​ത്തി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പോ​രാ​ട്ടം. ഗൂ​ര്‍ഖ ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​യ​റി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​രി​യ​ന്‍കു​ന്ന​നും കൂ​ട്ട​രും ഗൂ​ര്‍ഖ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    വാ​രി​യ​ന്‍കു​ന്ന​ത്തി​നെ ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും പി​ടി​കൂ​ടു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹി​ച്ച് കോ​ക്ക് ‘ബാ​റ്റ​റി’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക സേ​ന ത​ന്നെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഒ​ളി​ത്താ​വ​ള​മാ​യ കാ​ളി​കാ​വി​ലെ ക​ല്ലാ​മൂ​ല ചി​ങ്ക​ക്ക​ല്ലി​ല്‍ വ​ലി​യ​പാ​റ​യു​ടെ ചാ​രെ ഇ​ല​ക​ള്‍കൊ​ണ്ടും മ​റ്റും മൂ​ടി​യ അ​ള​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇവർ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ചാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ളം വാ​രി​യ​ന്‍കു​ന്ന​ത്തി​ന്റെ താ​വ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ‘ബാ​റ്റ​റി സേ​ന’ ക​ല്ലാ​മൂ​ല മ​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി​യെ​യും 27 അ​നു​യാ​യി​ക​ളെ​യും സേ​ന പി​ടി​കൂ​ടി.

    അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന രൂ​പ​ത്തി​ലെ​ത്തി ഹാ​ജി​യെ ന​മ​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ച​തി​യി​ല്‍ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് കാ​ളി​കാ​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് കാ​ല്‍ന​ട​യാ​യും കു​തി​ര​വ​ണ്ടി വ​ഴി​യു​മെ​ല്ലാം അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചു. പേ​രി​ന് വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്തി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ള​ക്കോ​ട​തി 1922 ജ​നു​വ​രി 20ന് ​രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​യോ​ടെ മ​ല​പ്പു​റം കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ല്‍ വെ​ച്ച് വാ​രി​യ​ന്‍കു​ന്ന​ത്ത് കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി​യെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ചോ​ക്കാ​ട് വാ​രി​യം​കു​ന്ന​ത്തി​ന് സ്മാ​ര​കം നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​തേ​വ​രെ​യാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kalikavumountaineerMalappuram
    News Summary - Chinkakallu Para, a memorial to the bloodshed of Mount Varian
    Similar News
    Next Story
    X