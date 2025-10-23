Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightEdavannapparachevron_rightഎടവണ്ണപ്പാറയിലെ ബസ്...
    Edavannappara
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 2:11 PM IST

    എടവണ്ണപ്പാറയിലെ ബസ് ജീവനക്കാരന്റെ കൊലപാതകം; അന്വേഷണം ഊർജിതം

    text_fields
    bookmark_border
    എടവണ്ണപ്പാറയിലെ ബസ് ജീവനക്കാരന്റെ കൊലപാതകം; അന്വേഷണം ഊർജിതം
    cancel
    Listen to this Article

    എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ: ബ​സ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ, എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ വി​ള​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ കു​ഴി​മു​ളി ത​ടാ​യി സ​ജിം അ​ലി (36) മ​രി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ചൊ​ല്ലി​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്കം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ജീം അ​ലി​യെ മാ​റ്റി മ​റ്റൊ​രാ​ളെ ജോ​ലി​ക്ക് നി​യ​മി​ച്ച​ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​ത് സം​ഘ​ട്ട​ന​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ സ​ജീം അ​ലി​ക്കെ​തി​രെ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ൽ 11 കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:investigationBus EmployeeEdavannappara death caseMalappuram
    News Summary - Investigation tighten Murder of bus employee in Edavannappara
    Similar News
    Next Story
    X