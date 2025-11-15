Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edappal
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:44 PM IST

    ഓടിക്കയറി കേ​ര​ളം ടു കൊറിയ

    ഓടിക്കയറി കേ​ര​ളം ടു കൊറിയ
    ലോ​ക മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് അ​ത്ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ സ​ലീം ത​വ​നൂ​ർ

    Listen to this Article

    എ​ട​പ്പാ​ൾ: 2026ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി സ​ലീം ത​വ​നൂ​ർ. ത​വ​നൂ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ണ​ൽ പ​റ​മ്പി​ൽ സ​ലീം (54) ആ​ണ് ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ 800 മീ​റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ (50+) 2.28.81 മി​നി​റ്റി​ൽ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്താ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് മീ​റ്റി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ സ​ലീം സ്വ​പ്ര​യ​ത്നം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന സ​ലീ​മി​ന് കു​ടും​ബ പ്രാ​ര​ബ്ധ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം പി​ന്നീ​ട് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    2010 മു​ത​ൽ തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി. എ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സി​ൽ അ​ട​ക്കി​വ​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​യി​ക​മോ​ഹം പു​റ​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ സ​ലീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ സ​ഫീ​ല, സു​മ​യ്യ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ക്കാ​നാ​യി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ്ഥി​തി ത​ട​സ്സ​മാ​കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക സ​ലീ​മി​നെ അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ത​വ​നൂ​ർ യൂ​നി​റ്റും റി​ല​യ​ൻ​സ് ക്ല​ബ് ത​വ​നൂ​രും നാ​ട്ടി​ലെ ചി​ല അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളും സ​ഹാ​യി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. ലോ​ക മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് സ​ലീം.

    TAGS:sportsedappalMasters Athletic Championship
    News Summary - world masters athletic championship participation qualified athlete
