    Edappal
    Posted On
    15 Dec 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 2:17 PM IST

    തവനൂരിൽ മു​ഴു​വ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും തൂ​ത്തൂ​വാ​രി യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    തവനൂരിൽ മു​ഴു​വ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും തൂ​ത്തൂ​വാ​രി യു.​ഡി.​എ​ഫ്
    എ​ട​പ്പാ​ൾ: കെ.​ടി. ജ​ലീ​ല്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ ത​വ​നൂ​രി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും തൂ​ത്തൂ​വാ​രി യു.​ഡി.​എ​ഫ്. തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് 14 സീ​റ്റി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 10 സീ​റ്റി​ലു​മാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. മം​ഗ​ല​ത്ത് 16 സീ​റ്റി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മി​ന്നും വി​ജ​യം. ഇ​വി​ടെ മൂ​ന്ന് സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മേ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് മ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും നേ​ടി. പു​റ​ത്തൂ​രി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 10 സീ​റ്റി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റി​ലും വി​ജ​യം നേ​ടി.​ത​വ​നൂ​രി​ൽ 11 സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ട്ട് സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മേ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്

    എ​ട​പ്പാ​ളി​ൽ എ​ട്ട് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫും, എ​ൽ.​ഡി. എ​ഫ് ഏ​ഴ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​ഞ്ച് സീ​റ്റു​ക​ളും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഒ​രു സീ​റ്റും നേ​ടി. കാ​ല​ടി​യി​ൽ 13 സീ​റ്റി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ നാ​ല് സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മേ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. വ​ട്ടം​കു​ള​ത്ത് 13 സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​റ് സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്.

    2010ൽ ​നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന ത​വ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം തു​ട​രു​ന്നു. 2021ലെ ​അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 2,185 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​ടി. ജ​ലീ​ലി​ൽ ത​വ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. 69,358 വോ​ട്ടു​ക​ലാ​ണ് അ​ന്ന് ജ​ലീ​ലി​ന് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ത​രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​യാ​യി വ​ന്ന ഫി​റോ​സ് കു​ന്നും​പ​റ​മ്പി​ൽ 67,794 വോ​ട്ടു​ക​ളും അ​ന്ന് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗം അ​സം​ബ്ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    എ​ന്നാ​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ത​വ​നൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ ത​ന്റെ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​വ​നൂ​രി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

