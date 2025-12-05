Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edappal
    5 Dec 2025 2:34 PM IST
    5 Dec 2025 2:34 PM IST

    അ​ട്ട​ിമ​റി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    അ​ട്ട​ിമ​റി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ്
    എ​ട​പ്പാ​ൾ: ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള എ​ട​പ്പാ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ധി​കാ​രം കൈ​യാ​ളാ​നാ​യ​ത്. കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം ഇ​വി​ടെ തു​ട​രു​ന്നു. പ​തി​നാ​റാം വാ​ർ​ഡ് കോ​ലൊ​ള​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച സി.​വി. സു​ബൈ​ദ ടീ​ച്ച​റാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. കെ. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​നാ​ണ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌. 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന എ​ട​പ്പാ​ൾ പ​ഞ്ചാ‍യ​ത്ത് നി​ല​വി​ലെ വി​ഭ​ജ​ന ശേ​ഷം 21 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2020ൽ ​ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​വ​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് 12 സീ​റ്റു​ക​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് നാ​ല് സീ​റ്റു​ക​ളും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്‌ ര​ണ്ട് സീ​റ്റും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്‌ ഒ​രു സീ​റ്റും നേ​ടാ​നാ​യി. 1987ൽ ​ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. അ​ന്ന് എം.​പി. ഹ​രി​ദാ​സ് (പ​യ്യ​ങ്ങാ​ട്ട് ) ആ​യി​രു​ന്നു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്. തു​ട​ർ​ന്ന് 1994ൽ ​ജ​ന​കീ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണം വ​ന്ന​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ട​ക്ക് ചി​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രു​ത്ത് കാ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. 2010ൽ ​ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സ​മാ​സ​മ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. അ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൻ. ഷീ​ജ​യും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​കെ.​എം. ഷാ​ഫി​യു​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഇ​ക്കു​റി​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ലീ​ഗും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ര​ണം കൈ​വി​ടി​ല്ലെ​ന്ന പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് സി.​പി.​എം. നി​ല​വി​ലെ സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന്‌ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി​യും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Local Body ElectionedappalUDF
