Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightEdappalchevron_rightഅങ്കത്തിന് ആവേശമേകാൻ...
    Edappal
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:50 AM IST

    അങ്കത്തിന് ആവേശമേകാൻ ഇമ്പമേറും ഗാനങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    അങ്കത്തിന് ആവേശമേകാൻ ഇമ്പമേറും ഗാനങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    ബ​ക്ക​ർ ക്രീ​യേ​റ്റീ​വ്, എ​ട​പ്പാ​ൾ ബാ​ബു

    Listen to this Article

    എ​ട​പ്പാ​ൾ: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ങ്കം മു​റു​കി​യ​തോ​​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശി​ൽ​പി​ക​ൾ​ക്ക് തി​ര​ക്കേ​റി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ട​പ്പാ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മാ​പ്പി​ള ഗാ​യ​ക​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ ബാ​പ്പു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ബാ​പ്പു സ്റ്റു​ഡി​യോ​യും, 24 വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ​ട​പ്പാ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന എ​ട​പ്പാ​ൾ അ​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ ബ​ക്ക​റി​ന്റെ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ങ് തി​ര​ക്കാ​ണ്.

    എ​ങ്കി​ലും മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് റെ​ക്കോ​ർ​ഡി​ങ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യും എ.​ഐ സ്വാ​ധീ​നം കൂ​ടി​യ​താ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. നൂ​റു ക​വ​ല പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ള്‍ ഗു​ണം ചെ​യ്യും ന​ല്ലൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗാ​ന​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രും സ​മ്മ​തി​ക്കും. അ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗം എ​ത്ര​യോ ത​വ​ണ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​താ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ വി​പ്ല​വ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​വി​ത​ക​ളും മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    തെ​രു​വു​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത ശി​ല്‍പ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ വി​വി​ധ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍ പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​പ്രി​യ സി​നി​മാ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഓ​രോ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കും പ​റ​യാ​നു​ള്ള​തും വോ​ട്ട​ഭ്യ​ര്‍ഥ​ന​യു​മൊ​ക്കെ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ഓ​രോ പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കാ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionelection campaign songLatest NewsMalappuram
    News Summary - songs for election campaign
    Similar News
    Next Story
    X