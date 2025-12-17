Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightEdappalchevron_rightമലേഷ്യയിൽ പഞ്ചാരിമേളം...
    Edappal
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:43 AM IST

    മലേഷ്യയിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ട​പ്പാ​ൾ സോ​പാ​നം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം
    മലേഷ്യയിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറ്റം
    cancel
    camera_alt

    സോ​പാ​നം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മേ​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം

    Listen to this Article

    എ​ട​പ്പാ​ൾ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വാ​ദ്യ​ക​ല​യാ​യ പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ചു. എ​ട​പ്പാ​ൾ സോ​പാ​നം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലു​ള്ള ശാ​ഖ​യി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം ന​ട​ന്ന​ത്. ‘താ​ളം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന വാ​ദ്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ന്നി പ്ര​ക​ട​നം മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ജോ​ഹോ​ർ ജ​യ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ​ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 30 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന 44 പേ​രു​ടെ വ​ലി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യും വ​ലു​തു​മാ​യ കേ​ര​ളീ​യ വാ​ദ്യ​സം​ഘ​മാ​ണി​ത്.

    ​സോ​പാ​നം സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് ആ​ല​ങ്കോ​ടി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​വും ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ള പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ശ​യം രാം​ദ​ർ​ശ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി സ്ഥാ​പ​ക​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സാ​യി​ദ​ർ​ശ​ന്റേ​താ​യി​രു​ന്നു. സോ​പാ​ന​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സി​ല​ബ​സ് പ്ര​കാ​രം ആ​ശാ​ന്മാ​രാ​യ മു​ര​ളി ക​ണ്ട​ന​കം, സ​ന്തോ​ഷ് ആ​ല​ങ്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സോ​പ​ന​ത്തി​ലെ 11 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmalaysiaPanchari Melam
    News Summary - Panchari Melam debuts in Malaysia
    Similar News
    Next Story
    X