Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightEdappalchevron_rightരാത്രി വീടുകയറി...
    Edappal
    Posted On
    date_range 30 April 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 8:53 AM IST

    രാത്രി വീടുകയറി ആക്രമണം; നാലുപേർക്കെതിരെ കേസ്, പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    എ​ട​പ്പാ​ള്‍: വീ​ടു ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച നാ​ലു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ന്നാ​നി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ചേ​ക​ന്നൂ​ര്‍ മു​തു​മു​റ്റ​ത്ത് പാ​ച്ച​ത്ത് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി സം​ഘം ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്ക​ല്‍, അ​സ​ഭ്യം​പ​റ​യ​ല്‍, ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍, അ​ന്യ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റ​ല്‍ എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് മു​തു​മു​റ്റ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റും വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​സ്‌​ല​മും പേ​ര​റി​യാ​ത്ത ര​ണ്ടു പേ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി സ്ത്രീ​ക​ളേ​യും കു​ട്ടി​ക​ളേ​യും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ന്‍ സ​മീ​റി​നെ വെ​ട്ടു​ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി​യ​വ​ര്‍ ത​ട​ഞ്ഞു.

    പൊ​ന്നാ​നി പൊ​ലീ​സി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ എ​സ്.​ഐ​യും സം​ഘ​വും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി പൊ​ന്നാ​നി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:edappalKeralaCrimeMalappuram
    News Summary - Housebreaking and attack at night; Case against four people pending
    Similar News
    Next Story
    X