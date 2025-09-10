Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edappal
    Edappal
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:32 AM IST

    ഭൂമി കിട്ടിയെങ്കിലും പട്ടയമില്ല; തകർന്ന കുടിലിൽ നെടുവീർപ്പുമായി ഒരു കുടുംബം

    ഭൂമി കിട്ടിയെങ്കിലും പട്ടയമില്ല; തകർന്ന കുടിലിൽ നെടുവീർപ്പുമായി ഒരു കുടുംബം
     വ​ട്ടം​കു​ളം ചി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്നിലെ കുടിലിന് മുന്നിൽ കു​മാ​രി​

    എ​ട​പ്പാ​ൾ: കു​ടി​ക്കി​ട​പ്പ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച ഭൂ​മി​യി​ലെ ഈ ​കു​ടി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് വേ​ദ​ന​യു​ടെ സ്വ​ര​മാ​ണ്. വ​ട്ടം​കു​ളം ചി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന് ച​​ന്ദ്ര​ൻ-​കു​മാ​രി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ, വീ​ടെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത കു​ടി​ലി​ൽ ചെ​ന്നെ​ത്തി​യാ​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ർ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ല്ലോ എ​ന്ന് വേ​ദ​നി​ച്ചു​പോ​കും. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ കു​മാ​രി​യും ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​യാ​യ ച​ന്ദ്ര​നും ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മ​ര​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ചി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്നി​ൽ ഇ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ച​ന്ദ്ര​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കു​ടി​കി​ട​പ്പ​വ​കാ​ശ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന് പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് ഇ​വ​രു​ടെ എ​ല്ലാ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്നു.

    ദ്ര​വി​ച്ചു ന​ശി​ച്ച ഓ​ല​മേ​ഞ്ഞ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യാ​ണ് കു​ടി​ലി​ന്റേ​ത്. മ​ഴ​പെ​യ്താ​ൽ വെ​ള്ളം ഒ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ടാ​ർ​പോ​ളി​ൻ വ​ലി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​ല കു​ത്തി​ച്ചാ​രി​യ കു​ടി​ലി​ൽ അ​ന്തി​യു​റ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​രും വി​ശ്വ​സി​ക്കി​ല്ല. അ​ത്ര​മേ​ൽ ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ് നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച. പ​ട്ട​യ​ത്തി​നും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി കു​മാ​രി കു​റേ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​ട്ടാ​ത്ത വാ​തി​ലു​ക​ളി​ല്ല. പ​ട്ട​യ​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ കൈ​വ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ട്ട​യ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ കൊ​ടു​ത്ത​ത് പു​റ​ത്ത​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭൂ​മി ല​ഭി​ച്ച​യാ​ൾ ഇ​ടം​കോ​ലി​ട്ടു. ഭൂ​മി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ മു​ൻ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ പെ​ട്ട​വ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു പോ​യി.

    എ​ല്ലാ വേ​ദ​ന​ക​ളും ഉ​ള്ളി​ലൊ​തു​ക്കി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​നെ ഹൃ​ദ്രോ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ ച​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ന്ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി കൂ​ലി​വേ​ല​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ൾ കൂ​ലി​വേ​ല​ക്ക് പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ലും തീ​യാ​ണ്. ഒ​രു വീ​ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി ജീ​വി​തം പ​ച്ച​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മോ​ഹം അ​വ​രു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന. പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ക​രു​ണ വ​റ്റാ​ത്ത ക​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ലോ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ഇ​വ​രി​ലു​ണ്ട്. ത​റ​യി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ദ​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​റു​തി വേ​ണ​മെ​ന്ന പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യാ​ണ് ഈ ​കു​ടി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​ന്ത നി​റ​ഞ്ഞ ന​ട​വ​ഴി അ​ട​ച്ചു​കെ​ട്ടു​മെ​ന്ന ഒ​ഭീ​ഷ​ണി​യും ഇ​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

