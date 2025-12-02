Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightEdappalchevron_rightഅമ്മേ ഞാനുമുണ്ട്...
    Edappal
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 1:47 PM IST

    അമ്മേ ഞാനുമുണ്ട് പ്രചാരണത്തിന്... സ്ഥാനാർഥിയായ അമ്മക്കൊപ്പം 90 ദിവസം പ്രായമായ ചേതൻ ഭഗതും

    text_fields
    bookmark_border
    അമ്മേ ഞാനുമുണ്ട് പ്രചാരണത്തിന്... സ്ഥാനാർഥിയായ അമ്മക്കൊപ്പം 90 ദിവസം പ്രായമായ ചേതൻ ഭഗതും
    cancel
    camera_alt

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​വ​നൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ശ്യാ​മി​ലി 90 ദി​വ​സം

    പ്രാ​യ​മാ​യ കു​ഞ്ഞു​മാ​യി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    എടപ്പാൾ: ജില്ല പഞ്ചായത്ത് തവനൂർ ഡിവിഷനിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ശ്യാമിലി 90 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുമായി പ്രചാരണത്തിൽ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തവനൂർ ഡിവിഷനിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ശ്യാമിലി കുഞ്ഞിനെ തോളിലേറ്റിയാണ് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ശ്യാമിലിക്കൊപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെയുണ്ട്. യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ അമ്മക്ക് കൈമാറും.

    സിസേറിയനിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് 80 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ശ്യാമിലിയോട് സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്ന് സി.പി.എം ജില്ല നേതൃത്വം ചോദിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ സമ്മതം അറിയിച്ചു. ഭർത്താവ് സനോജും കുടുംബവും പൂർണപിന്തുണ നൽകി. തവനൂർ അങ്ങാടി സ്വദേശിനിയായ ശ്യാമിലി ഡിവൈ.എഫ്.ഐ ജില്ല കമ്മിറ്റിയംഗവും മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ആണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CandidatesElection campaginKerala Local Body Election
    News Summary - 90-day-old Chetan Bhagat also accompanies his mother, the candidate
    Similar News
    Next Story
    X