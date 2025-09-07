Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightEdakkarachevron_rightചുങ്കത്തറയിൽ ഒമ്പത്...
    Edakkara
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:06 AM IST

    ചുങ്കത്തറയിൽ ഒമ്പത് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    Wild boars shot dead
    cancel
    camera_alt

    ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ൽ വെ​ടി​വ​ച്ചു കൊ​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ

    എ​ട​ക്ക​ര: പ​ന്നി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ന്നു. വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ന​ട​ത്തി​യ രാ​ത്രി​കാ​ല നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് എം ​പാ​ന​ൽ ഷൂ​ട്ട​റാ​യ പ​ത്ത​പ്പി​രി​യം സ്വ​ദേ​ശി അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​റും സം​ഘ​വും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്.

    ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​ട്ടി​ച്ചി​റ, ത​ല​ഞ്ഞി, മു​ട്ടി​ക്ക​ട​വ്, ക​രി​ങ്കോ​റ​മ​ണ്ണ, എ​ട​മ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. ജ​ഡ​ങ്ങ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബൈ​ജു ന​ല്ലം​ത​ണ്ണി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചേ​ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സം​സ്ക​രി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള രാ​ത്രി​കാ​ല പ​ട്രോ​ളി​ങ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wild boarChungatharashot dead
    News Summary - Nine wild boars shot dead in Chungathara
    Similar News
    Next Story
    X