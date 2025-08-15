Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edakkara
    Posted On
    15 Aug 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    15 Aug 2025 12:14 PM IST

    നാ​ട്ടി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ന്ന് പു​ലി; വ​ട്ടം ക​റ​ങ്ങി ജ​നം

    നാ​ട്ടി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ന്ന് പു​ലി; വ​ട്ടം ക​റ​ങ്ങി ജ​നം
    എ​ട​ക്ക​ര: മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത് വീ​ണ്ടും പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭ​യാ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ കാ​ട്ടി​ക്ക​ല്ലി​ലാ​ണ് പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​ത്. കാ​ഞ്ഞി​രം​പാ​റ ക​മ​ർ ആ​ണ് വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കൂ​ട് അ​ട​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​ലി ന​ട​ന്നു പോ​വു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം ജ​സ്മ​ൽ പു​തി​യ​റ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    വാ​ർ​ഡം​ഗം ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​നം ദ്രു​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​യെ അ​യ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി ജ​സ്മ​ൽ പു​തി​യ​റ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ നാ​ര​ങ്ങാ​പ്പൊ​ട്ടി വാ​തി​ല്‍ക്കാ​ട​ന്‍ മു​ജീ​ബി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ നാ​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ജ്ഞാ​ത ജീ​വി ക​ടി​ച്ചു കൊ​ന്നി​രു​ന്നു.

    നാ​ല് ദി​വ​സം മു​മ്പ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട് പു​തു​വാ​യി​ല്‍ മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും പു​ലി​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് പ​ടു​ക്ക വ​നം ഓ​ഫി​സ് സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കൂ​ട്ടി​ല്‍ കെ​ട്ടി​യ ആ​ടി​നെ​യും ഉ​ട​മ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച നാ​യെ​യും പു​ലി പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​ലി ഭീ​തി കാ​ര​ണം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ന്‍ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് മ​ല​യോ​ര വാ​സി​ക​ള്‍.

    TAGS:LeopardEdakkaraMalapuram
