    date_range 20 April 2026 10:13 AM IST
    date_range 20 April 2026 10:13 AM IST

    ചുങ്കത്തറയിൽ റബർ തോട്ടത്തിന് തീപിടിച്ചു

    ചുങ്കത്തറയിൽ റബർ തോട്ടത്തിന് തീപിടിച്ചു
    ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ൽ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ട​ർ​ന്ന തീ ​അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും നാ​ട്ടു​കാ​രും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു

    എ​ട​ക്ക​ര: ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ക​ള​ക്കു​ന്നി​ൽ റ​ബ​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. തോ​ട്ടു​പു​റ​ത്ത് സ​ലീ​മി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​ര ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭാ​ഗ​ത്തെ അ​ടി​ക്കാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തീ ​പി​ടി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം നി​ല​മ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ഗ്‌​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി.

    ഗ്രേ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​യൂ​സ​ഫ​ലി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​ർ. സു​ജി​ത്ത്, ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​എ​സ്. മോ​ഹ​ന​ൻ, പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, റെ​ജി​ൻ രാ​ജ്, എ. ​ശ്രീ​രാ​ജ്, സി. ​ര​മേ​ശ്‌, കെ. ​നി​ഖി​ൽ, യു. ​സു​നി​ൽ, വി.​എ. അ​ഖി​ൽ, ടി.​എ​സ്. അ​ഖി​ൽ, ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രാ​യ എ​ൻ. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, എം.​വി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്.

    News Summary - Fire breaks out in rubber plantation in Chungathara
