Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightEdakkarachevron_rightപോ​ത്തു​ക​ല്ലി​ല്‍...
    Edakkara
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 2:11 PM IST

    പോ​ത്തു​ക​ല്ലി​ല്‍ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന്‍ വീ​റോ​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    പോ​ത്തു​ക​ല്ലി​ല്‍ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന്‍ വീ​റോ​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക​ള്‍
    cancel

    എ​ട​ക്ക​ര: പോ​ത്തു​ക​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 2000ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​ത്. എ​ട​ക്ക​ര, ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ വി​ഭ​ജി​ച്ച് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പോ​ത്തു​ക​ല്ലി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ മ​റി​യാ​മ്മ ജോ​ര്‍ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണ് ആ​ദ്യം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​ത്. 2005ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ 16 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും തു​ല്യ​മാ​യി വ​ന്ന​തോ​ടെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ പി.​പി. സു​ഗ​ത​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഒ​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ല്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വി​ശ്വാ​സം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് സു​ഗ​ത​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഡി.​ഐ.​സി അം​ഗം എ.​പി. സാ​ദി​ഖ​ലി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി.

    2010 ല്‍ ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ദ്യ ര​ണ്ട​ര വ​ര്‍ഷം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ ഓ​മ​ന നാ​ഗ​ലോ​ടി​യെ​യും പി​ന്നീ​ട് മ​റി​യാ​മ്മ എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്കി. 2015-‘20 കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ നാ​ല് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​ണ് ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സി. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്‍ പി​ള്ള ആ​ദ്യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും പി​ന്നീ​ട് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി. എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ സി. ​സു​ഭാ​ഷ്, ജോ​സ​ഫ് ജോ​ണ്‍ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി​യി​ലി​രു​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 2020ല്‍ ​എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ വി​ദ്യാ​രാ​ജ​നാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്.

    17 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​എം (ആ​റ്), കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് (അ​ഞ്ച്), സി.​പി.​ഐ (ര​ണ്ട്), മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് (ര​ണ്ട്), കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് (ഒ​ന്ന്), സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്‍ (ഒ​ന്ന്) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട് വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് 19 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ ര​ണ്ട് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​ള്‍പ്പെ​ടെ 12 സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സും ഏ​ഴ് സീ​റ്റി​ല്‍ ലീ​ഗും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ല്‍ 15 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​എ​മ്മും മൂ​ന്ന് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ​യും ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച മു​ഴു​വ​ന്‍ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കും ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ വീ​ട് ന​ല്‍കാ​നാ​യെ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യ​തും നേ​ട്ട​മാ​യി എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ള്‍ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം ത​ട​യാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തും പ്ര​ള​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ അ​നാ​സ്ഥ കാ​ണി​ച്ച​തും അ​ട​ക്കം പോ​രാ​യ്മ​ക​ള്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionpothukal
    News Summary - election competition at pothukal
    Similar News
    Next Story
    X