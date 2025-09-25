Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edakkara
    25 Sept 2025 12:14 PM IST
    25 Sept 2025 12:14 PM IST

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലാൻ കാമ്പയിൻ; ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത് ഏ​ഴ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ​

    വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ലൈ​സ​ന്‍സു​ള്ള പ​ത്തി​ല​ധി​കം ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ​യും വേ​ട്ട​നാ​യ​ക​ളെ​യു​മെ​ത്തി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കാ​ട്ടു​പ​ന്നി വേ​ട്ട
    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലാൻ കാമ്പയിൻ; ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത് ഏ​ഴ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ​
    വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​ഉ​സ്മാ​നും ഷൂ​ട്ട​ര്‍ നി​സാ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദും സം​ഘ​വും

    എ​ട​ക്ക​ര: ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റി​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ മാ​സ് കാ​മ്പ​യി​നി​ല്‍ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന് മൂ​ത്തേ​ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി മാ​റു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ​യു​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​ന്നി വേ​ട്ട​യി​ല്‍ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ഏ​ഴ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്.

    നാ​ളു​ക​ളാ​യി മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ക​ര്‍ഷ​ര്‍ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കും ശ​ല്യ​മാ​യി മാ​റി​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​നി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എം ​പാ​ന​ല്‍ ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ കൂ​ടാ​തെ മ​ല​പ്പു​റം ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​സ​ന്‍സ് ഹോ​ള്‍ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ലൈ​സ​ന്‍സു​ള്ള പ​ത്തി​ല​ധി​കം ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ​യും വേ​ട്ട​നാ​യ​ക​ളെ​യു​മെ​ത്തി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കാ​ട്ടു​പ​ന്നി വേ​ട്ട.

    പ​ക​ല്‍ ന​ട​ന്ന വേ​ട്ട​യി​ല്‍ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ള്‍ വെ​ടി​യേ​ല്‍ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ഏ​ഴു​പ​ന്നി​ക​ളെ ഷൂ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വേ​ട്ട തു​ട​രാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച വേ​ട്ട​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ലൈ​സ​ന്‍സ​ഡ് ഷൂ​ട്ട​ര്‍ എ​ട​വ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ നി​സാ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ന്നി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്. ജ​ഡം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദൗ​ത്യ​ത്തി​നി​ടെ ഷൂ​ട്ട​ര്‍ എ​ട​പ്പ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​രി​മ്പ്ര ത​യ്യി​ല്‍ മൊ​യ്തു​വി​ന് നേ​രെ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി പ​ന്നി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

