Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightഅമ്മയുടെ ഓർമക്കായി മകൾ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 2:09 PM IST

    അമ്മയുടെ ഓർമക്കായി മകൾ ഒരുക്കി, സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി

    text_fields
    bookmark_border
    അമ്മയുടെ ഓർമക്കായി മകൾ ഒരുക്കി, സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി
    cancel
    camera_alt

    രാ​ഗി​ണി​യും മാ​താ​വ് മീ​നാ​ക്ഷി​ക്കു​ട്ടി​യ​മ്മ​യും, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​നി​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഒ​രു അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യെ​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ തോ​ക്കാ​മ്പാ​റ​യി​ൽ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മ​ന്ത്രി വി.​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കെ​ട്ടി​ടം നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​മ്മ മീ​നാ​ക്ഷി​ക്കു​ട്ടി​യ​മ്മ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു കൗ​ൺ​സി​ല​റ​ലാ​യ ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ രാ​ഗി​ണി.

    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പം രാ​ഗി​ണി

    10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ അ​ഞ്ച് സെ​ന്റ് ഭൂ​മി അ​മ്മ​യു​ടെ ന​വ​തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പാ​യി​രു​ന്നു മീ​നാ​ക്ഷി​ക്കു​ട്ടി അ​മ്മ​യു​ടെ വി​യോ​ഗം. ക​ളി​സ്‌​ഥ​ലം, ഹാ​ൾ, അ​ടു​ക്ക​ള, ശു​ചി​മു​റി തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ത​ന​തു ഫ​ണ്ടാ​യ 27 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ധ്യ​ക്ഷ ഡോ.​കെ.​ഹ​നീ​ഷ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    എം.​കെ.​ആ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ബാ​ക്കി ഭൂ​മി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ള്ളാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anganwadismart anganwadiMalappuram NewsLife News
    News Summary - daughter build smart Anganwadi
    Similar News
    Next Story
    X