Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightChelarichevron_rightഒ​രു കാ​മ്പ​സ്, ഒ​രു...
    Chelari
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:22 AM IST

    ഒ​രു കാ​മ്പ​സ്, ഒ​രു യൂ​നി​യ​ൻ, ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ്; എ​തി​ർ​ത്ത് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു കാ​മ്പ​സ്, ഒ​രു യൂ​നി​യ​ൻ, ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​സ്.​എ​ഫ്; എ​തി​ർ​ത്ത് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ
    cancel
    camera_alt

    യു.ഡി.എസ്.എഫ്, എസ്.എഫ്. ഐ പതാക

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഉ​പ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ വേ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന കാ​മ്പ​സി​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് യൂ​നി​യ​നൊ​പ്പം സ്വാ​ശ​യ സെ​ന്റ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ. കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ടു​ത്ത ഭി​ന്ന​ത​യു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സ് യൂ​നി​യ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഐ.​ടി.​എ​സ്.​ആ​ർ, ജെ.​എം.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് യൂ​നി​യ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​നാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​വ​ശ്യം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഐ.​ടി.​എ​സ്.​ആ​റി​ന് മാ​ത്രം പ്ര​ത്യേ​ക യൂ​നി​യ​നാ​കാ​മെ​ന്നും മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​തി​ന് സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. നി​ല​വി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​യ​നാ​ട് ചെ​ത​ല​യ​ത്തെ ഐ.​ടി.​എ​സ്.​ആ​ർ, തൃ​ശൂ​ർ ജോ​ൺ മ​ത്താ​യി സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം യൂ​നി​യ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​യു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ. ​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി, എ.​കെ.​ആ​ർ.​എ​സ്.​എ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    യൂ​നി​യ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ത​ട​ഞ്ഞു

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം : കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി യൂ​നി​യ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ത​ട​ഞ്ഞു. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി യൂ​ണി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ത് ബ​ഹ​ള​ത്തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SFIcollege union electionuniversity CalicutUDSF
    News Summary - SFI opposes UDSF demand of one campus one union
    Similar News
    Next Story
    X