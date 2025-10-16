Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightChelarichevron_rightകാലിക്കറ്റ്...
    Chelari
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:00 AM IST

    കാലിക്കറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെൻറ് യൂനിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വി.സി റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    കാലിക്കറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെൻറ് യൂനിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വി.സി റദ്ദാക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നും വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​പി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റി​ൽ സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​റും റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ ഒ​പ്പും പ​തി​ക്കാ​തെ ന​ൽ​കി​യ​ത് കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ വി.​സി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ പ​തി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റി​ലെ സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി.​സി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് കാ​മ്പ​സു​ക​ളാ​യ ചെ​ത​ല​യം ഐ.​ടി.​എ​സ്.​ആ​ർ, തൃ​ശൂ​ർ ജോ​ൺ മ​ത്താ​യി സെൻറ​ർ, ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ൽ​ക്കാ​ലം നി​ർ​ത്തി​​വെ​ക്കാ​നും വി.​സി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ന്ന അ​ക്ര​മ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി പ​ത്തു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ന​മ്പി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ഡോ. ​എ.​എം. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ഡോ. ​എ​ൻ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ഡോ. ​പ്രീ​തി കു​റ്റി​പു​ലാ​ക്ക​ൽ, ഡോ. ​കെ.​കെ. ഏ​ലി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:union electioncalicut universityMalappuram
    News Summary - Calicut university campus department union election cancelled by vc
    Similar News
    Next Story
    X