Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightMalappuramchevron_rightChangaramkulamchevron_rightമു​ണ്ട​ക​ന്‍...
    Changaramkulam
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 8:47 AM IST

    മു​ണ്ട​ക​ന്‍ കൃ​ഷി​ക്ക് വെ​ള്ള​മി​ല്ല; ആ​ധി​യൊ​ഴി​യാ​തെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ണ്ട​ക​ന്‍ കൃ​ഷി​ക്ക് വെ​ള്ള​മി​ല്ല; ആ​ധി​യൊ​ഴി​യാ​തെ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍
    cancel
    camera_alt

    പ​ള്ളി​ക്ക​ര കി​ഴി​ക്ക​ര പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം

    അ​ഷ്ഹ​ര്‍ പെ​രു​മു​ക്ക് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്നു

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ള്ളി​ക്ക​ര കി​ഴി​ക്ക​ര പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നെ​ല്‍ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ല്‍. ക​തി​രി​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 80 ഏ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന മു​ണ്ട​ക​ന്‍ കൃ​ഷി​യാ​ണ് വെ​ള്ളം വ​റ്റി​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത്. വേ​ന​ല്‍ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തോ​ടു​ക​ളും കു​ള​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ജ​ല​ത്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും വ​ര​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വേ​ന​ല്‍മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ചൂ​ട് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും വ​ര​ള്‍ച്ച കൂ​ടു​ത​ല്‍ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് കൃ​ഷി ഇ​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നെ​ല്ല് വി​ള​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഉ​ണ​ങ്ങു​ക​യും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഭീ​മ​മാ​യ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 30 ഏ​ക്ക​റോ​ളം കൃ​ഷി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ കൊ​യ്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​വാ​തെ ന​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം അ​ഷ്ഹ​ര്‍ പെ​രു​മു​ക്ക് കൃ​ഷി​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മു​ണ്ട​ക​ന്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ ന​ട​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ഷ്ഹ​ര്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newswaterFarmersagriculture
    News Summary - There is no water for Mundakaan agriculture; farmers are left without a source of water
    Similar News
    Next Story
    X