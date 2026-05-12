    Posted On
    date_range 12 May 2026 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 10:09 AM IST

    വേനൽമഴ: കോലത്തു പാടത്ത് കണ്ണീർ കൊയ്ത്ത്

    കോ​ല​ത്തു​പാ​ടം കോ​ൾ​പ​ട​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​യ്ത്ത്

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കോ​ൾ​പ​ട​വാ​യ കോ​ല​ത്തു​പാ​ട​ത്ത് വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യി​ൽ എ​ന്നും ക​ണ്ണീ​ർ കൊ​യ്ത്ത്. ഇ​നി​യും വേ​ന​ൽ മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ കോ​ല​ത്തു​പാ​ടം കോ​ൾ​പ​ട​വി​ൽ ഏ​റെ ഭീ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​യ്ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ പാ​ടം ഏ​റെ ന​ന​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ യ​ന്ത്രം ച​ളി​യി​ൽ താ​ഴു​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    മൂ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​നൂ​റ് ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന കോ​ല​ത്തു​പാ​ട​ത്ത് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് എ​ന്നും ക​ണ്ണീ​ർ​കൊ​യ്ത്താ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കാ​ത്ത​തും പ​മ്പി​ങ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​തു​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മ​റ്റു കോ​ൾ​പ​ട​വു​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ നേ​ര​ത്തെ കൊ​യ്ത്ത് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഈ ​പ​ട​വി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​മ്പി​ങ്ങ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നി​ന്നും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക സ​മി​തി സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ്രാ​ര​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ ദു​രി​തം പേ​റു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​ക്ഷം നേ​ര​ത്തെ കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കി​യാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.

    ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ഴ​യി​ൽ കൊ​യ്ത്തു ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വൈ​ക്കോ​ൽ ന​ന​ഞ്ഞ് ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. പാ​ടം ന​ന​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ കൊ​യ്ത നെ​ല്ല് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ട്രാ​ക്ട​ർ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കൊ​യ്ത നെ​ല്ല് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:summer rainharvestingFarmers fearMalappuram
    News Summary - Summer rain: Harvesting tears in the fields of Kolathu
