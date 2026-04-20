    Posted On
    date_range 20 April 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 10:15 AM IST

    നെല്ല് സംഭരണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് കോൾ കർഷകർ

    ഇ​ത്ത​വ​ണ പൊ​ന്നാ​നി കോ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ള​വാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്
    കോ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നെ​ല്ല്

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: പൊ​ന്നാ​നി കോ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കൊ​യ്തെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ലി​ന്റെ സം​ഭ​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണം വൈ​കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ ഏ​റെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൊ​യ്തെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ലി​ന്റെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഇ​പ്പോ​ഴും വ​യ​ലി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ട​വി​ട്ട് വേ​ന​ൽ​മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​യ​ലി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നെ​ല്ല് കേ​ടു​വ​രു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ.

    കൊ​യ്തെ​ടു​ത്ത നെ​ല്ലി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും ക​ർ​ഷ​ക​രെ വ​ല​ക്കു​ന്നു. സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​യോ​ഗി​ച്ച മി​ല്ലു​ക​ൾ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് നെ​ല്ലി​ന്റെ തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ കി​ഴി​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. നെ​ല്ലി​ന്റെ നി​റം കു​റ​വാ​ണ​ന്നും പ​തി​ര് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് മി​ല്ലു​ക​ൾ കി​ഴി​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ പൊ​ന്നാ​നി കോ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ള​വാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, വേ​ന​ൽ മ​ഴ മൂ​ലം കൊ​യ്ത്തി​ന് ഇ​ര​ട്ടി ചെ​ല​വാ​ണ്. പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ട്രാ​ക്ട​ർ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യും ഉ​ണ്ട്. കൊ​യ്ത നെ​ല്ല് ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​വും. ഇ​ത് അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​തി​നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷാ​മ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. മ​ഴ ന​ന​ഞ്ഞ​തി​ന്നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വൈ​ക്കോ​ൽ വി​ൽ​പ​ന​യും നി​ല​ച്ചു. സം​ഭ​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത ടാ​ർ​പാ​യ പാ​ട​ത്ത് ത​ന്നെ വി​രി​ച്ച് നെ​ല്ല് കൂ​ട്ടി​യി​ടേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. മ​ഴ വീ​ണ്ടും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യാ​ൽ നെ​ല്ല് ഉ​ണ​ക്കി ന​ൽ​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ സം​ഭ​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS: Local News, Rice Farmers, paddy procurement, Malappuram News
    News Summary - Rice farmers want paddy procurement to be expedited
