    Changaramkulam
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 10:20 AM IST

    വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വം; യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍

    പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം എ​സ്.​ഐ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു
    വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വം; യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    റം​ഷാ​ദ്

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: ന​ടു​വ​ട്ടം പൂ​ക്ക​ര​ത്ത​റ​യി​ല്‍ യു​വാ​വി​നെ വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. അം​ശ​ക്ക​ച്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി റം​ഷാ​ദി​നെ(23) യാ​ണ് ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം എ​സ്.​ഐ വി​നു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 19ന് ​വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. പൂ​ക്ക​ര​ത്ത​റ പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം എ​ട​പ്പാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ന്‍ത്യാ​സ് എ​ന്ന യു​വാ​വി​നെ വെ​ട്ടു​ക​ത്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ളെ അ​ന്ന് ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ട​പ്പാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി ലു​ക്മാ​ന്‍ ആ​ണ് സം​ഭ​വ ദി​വ​സം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാം പ്ര​തി റം​ഷാ​ദി​നെ എ​ട​പ്പാ​ള്‍ അം​ശ​ക്ക​ച്ചേ​രി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ വി​നു​വി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. വി​നു​വി​ന്റെ വ​ല​ത് കൈ​യി​ന് പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ട്. പി​ടി​യി​ലാ​യ റം​ഷാ​ദി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റു കേ​സു​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​ഐ വി​നു, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ബി​ജു, നി​ധീ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ സ​ഫ്വാ​ന്‍, ര​ജി​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ കീ​ഴ്പെ ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍ ആ​യ പ്ര​തി​യെ പൊ​ന്നാ​നി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

