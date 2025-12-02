Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Dec 2025 1:44 PM IST
    2 Dec 2025 1:44 PM IST

    ഭാഗ്യം തുണയായ നന്നംമുക്കിൽ തുല്യശക്തികൾ മാറ്റുരക്കുന്നു

    changaramkulam,malappuram
    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: പ​ച്ച​പ്പ​ണി​ഞ്ഞ കോ​ൾ നി​ല​ങ്ങ​ളാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല​യു​ടെ നെ​ല്ല​റ​യാ​യ ന​ന്നം​മു​ക്കി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റാ​ണ്. 17 വാ​ർ​ഡു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് സീ​റ്റ് വീ​തം നേ​ടി ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും തു​ല്യ സീ​റ്റ് പ​ങ്കി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഭ​ര​ണം ഇ​ട​തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ന​റു​ക്കി​ട്ട​പ്പോ​ഴും ഭാ​ഗ്യം ഇ​ട​തി​ന്റെ കൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തോ​ടെ 19 സീ​റ്റ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തു​ല്യ​സീ​റ്റു​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും മാ​റി മ​റി​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​ധി​കാ​രം പ​ങ്കി​ട്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ മു​സ്‍ലിം വ​നി​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ആ​യി​ഷ​ക്കു​ട്ടി ടീ​ച്ച​ർ ഈ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    19 സീ​റ്റി​ൽ 12 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​റ് എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സി.​പി.​ഐ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത കൂ​ടി ഈ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു​ണ്ട്.

    19 സീ​റ്റി​ലും സി.​പി.​എം ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി 15 സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ മൂ​ന്നു സീ​റ്റി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. എ​സ്.​സി വ​നി​ത​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദ​വി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും തു​ല്യ​ബ​ല​മു​ള്ള ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ഭാ​ഗ്യ​മോ ബ​ല​മോ തു​ണ​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം കൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ത്.

