    Areekode
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:36 AM IST

    ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്; പോ​രാ​ട്ടം ക​ന​ത്തു

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അ​രീ​ക്കോ​ട്: ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മ​ല​യോ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി​യി​ൽ ഇ​ട​തു-​വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ക​ന​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ വേ​രോ​ട്ട​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. 2015 ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി​എ​ഫി​ന്റെ കോ​ട്ട പൊ​ളി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മി​ന്നും​വി​ജ​യം. എ​ന്നാ​ൽ 2020ൽ ​ഇ​ത് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി​ല്ല വീ​ണ്ടും യു.​ഡി.​എ​ഫ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​യോ​ടെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ണ്ടും മ​റ്റൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ വീ​റും വാ​ശി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ര​ണ്ടു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ത്തെ നോ​ക്കി കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​പ്പു​റം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​ർ മു​ത​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും. 76 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ എ​ല്ലാ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. 24 സീ​റ്റി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി 18 വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും മൂ​ന്നു വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​ഐ​യും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് സീ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

    എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഇ​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി. അ​ൻ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ യു.​ഡി​എ​ഫി​ന്റെ ഭ​ര​ണ കോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 2015 ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​വെ​ള്ള പ്ര​ശ്നം, കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം 24 വാ​ർ​ഡി​ലും മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കി​യാ​ണ് യു.​ഡി​എ​ഫും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ട് പൊ​രു​തു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​ത്.

