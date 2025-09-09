Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Areekode
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:49 AM IST

    ബ​ഹു​മ​തി തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മോ​ള​യി​ൽ

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രൂ​പ​രേ​ഖ മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ വ​ഹി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​നം
    ബ​ഹു​മ​തി തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മോ​ള​യി​ൽ
    അ​രീ​ക്കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​രീ​ക്കോ​ട് ജി.​എം.​യു​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മോ​ള​യി​ൽ. യു.​പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ് തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രൂ​പ​രേ​ഖ മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ വ​ഹി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​നം. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഒ​ടു​ക്കം വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ന്ന്, നാ​ല്, അ​ഞ്ച് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പാ​ഠ്യ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​ന, എ​ഡി​റ്റി​ങ്, നി​ർ​മാ​ണ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഈ ​ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക സ​ഹാ​യി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൈ​റ്റ് വി​ക്ടേ​ഴ്സി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ്രൈ​മ​റി ത​ല​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വാ​യ​ന​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ‘റേ​സി​പ്രോ​ക്ക​ൽ റീ​ഡി​ങ്’ എ​ന്ന നൂ​ത​ന സ​ങ്കേ​തം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​രീ​ക്കോ​ട് ജി.​എം.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​നെ മാ​തൃ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച ‘മ​ൾ​ട്ടി ലാം​ഗ്വേ​ജ് സ്റ്റു​ഡി​യോ’ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഷാ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ​മാ​യി. ഒ.​വി. വി​ജ​യ​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി, ഓ​പ​ൺ ജിം ​എ​ന്നി​വ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്.

    പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്മാ​ർ​ട്ട്’, മ​ത്സ​ര​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന ‘സ്പേ​സ്’ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ​ശേ​ഷി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ‘അ​ലേ​ർ​ട്ട്’ തു​ട​ങ്ങി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​രീ​ക്കോ​ട് ജി.​എം.​യു​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​ര​സ്കാ​രം സ്കൂ​ളി​നും കൂ​ടി അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മോ​ള​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ഊ​ർ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ ഷെ​റീ​ന. മ​ക്ക​ൾ: അ​ൻ​ഷി​ദ,അ​ൽ​ഫ, അ​സീം, അ​യാ​ൻ.

    TAGS:English Teacherbest teacherState Teacher Award
