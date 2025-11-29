Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Angadippuram
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 2:29 PM IST

    അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റത്ത് കൊ​ണ്ടും കൊ​ടു​ത്തും മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം

    അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റത്ത് കൊ​ണ്ടും കൊ​ടു​ത്തും മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം
    അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു ടേ​മി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ മാ​റി​മാ​റി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​താ​ണ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം. ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ ഏ​റെ മു​മ്പി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ തി​രു​മാ​ന്ധാം​കു​ന്ന് പൂ​ര​വും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണി​വി​ടെ ഭ​ര​ണം. 2015 മു​ത​ൽ 2020 വ​രെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും 2010 മു​ത​ൽ 2015 വ​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫും ഭ​രി​ച്ചു.

    മ​ല​ബാ​റി​നു പു​റ​ത്തു​ള്ള ര​ണ്ടു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും വോ​ട്ടു​മു​ണ്ട്. 2010 മു​ത​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ വാ​ർ​ഡി​ൽ 2700 വ​രെ വോ​ട്ടും അ​വ​ക്ക് മൂ​ന്നു ബൂ​ത്തും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. മ​റ്റെ​വി​ടെ​യും കാ​ണാ​ത്ത​താ​ണി​ത്.

    കെ. ​സ​ഈ​ദ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ​ഡ്സ് സ്കൂ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​തും ടൗ​ണി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് ശ​മ​നം വ​രു​ത്തി വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ​പ​ടി ബൈ​പാ​സ് നി​ർ​മി​ച്ച​തും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. മാ​ലി​ന്യ​പ്ര​ശ്നം കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​യ ഇ​വി​ടെ അ​വ​സാ​ന ഒ​രു വ​ർ​ഷം പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റു​ക​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. ഡി.​പി.​സി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച കോ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​തും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ ക​സേ​ര ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് കി​ട​ന്ന​തും ക്ല​റി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ത്ത​തും ഏ​റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​തു​കാ​ര​ണം കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റി​ന​ട​ക്കം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​വ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ക​രം നി​യ​മി​ക്കാ​തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​ക​പോ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​വി​ടെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് സി.​പി.​എം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക വി​ഹി​തം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ബി​ല്ല് ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ഫ​ണ്ട് ന​ഷ്ട​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി.

    എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​വു​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണം. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം പ​ല​വ​ട്ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് മാ​ർ​ച്ചും സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ത്തി. ഇ​വ​ക്കെ​ല്ലാം കാ​ര​ണം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി യു.​ഡി.​എ​ഫും സ​മ​ര രം​ഗ​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    കൊ​ണ്ടും കൊ​ടു​ത്തും ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ല​യി​രു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന കാ​ല​ത്ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഒ​മ്പ​തി​ൽ ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ച​തും അ​തി​ന് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദം ജ​ന​റ​ലാ​ണ്. ബ​ഹ​ള​മ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ചാ​ര​ണ​ശേ​ഷം ആ​രു​ഭ​ര​ണം നേ​ടു​മെ​ന്ന​ത് കാ​ത്തി​രു​ന്നു കാ​ണ​ണം. 24ൽ ​എ​ട്ടി​ട​ത്താ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 14 വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്, ര​ണ്ടു വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ത്സ​രം. സി.​പി.​എം സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി ആ​റു​പേ​രും 18 പേ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ലും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. 17 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ണ്ട്.

