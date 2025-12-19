Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Dec 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 9:33 AM IST

    ആലിപ്പറമ്പിൽ കരുതലോടെ ലീഗ് നേതൃത്വം; അ​ധ്യ​ക്ഷ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ യോ​ഗം ഇ​ന്ന്

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കും
    ആലിപ്പറമ്പിൽ കരുതലോടെ ലീഗ് നേതൃത്വം; അ​ധ്യ​ക്ഷ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ യോ​ഗം ഇ​ന്ന്
    ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ്: മി​ക​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യ ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ തു​ട​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ദം വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​ന്തി​മ​മാ​യി ആ​രെ​യും ഇ​തു​വ​രെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്. 24ൽ 15 ​വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ ഏ​ഴു വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച സി.​പി.​എം വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൂ​ടി​യി​ട്ടും ആ​റു സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വ​നി​ത ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ കൂ​ടി​യാ​യ ആ​യി​ശ മേ​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, തൂ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച കെ.​പി. ഹ​സീ​ന, മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ കെ. ​ഷീ​ജ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു പേ​രു​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഒ​റ്റ സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മൂ​ന്നു വാ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി. ഇ​ത്ത​വ​ണ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഒ​റ്റ അം​ഗ​മേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ത് ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സും യോ​ഗം ചേ​രും.

    2020ൽ 21​വാ​ർ​ഡി​ൽ 13 സീ​റ്റി​ൽ ലീ​ഗും ഒ​രി​ട​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും വി​ജ​യി​ച്ച് ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ധാ​ര​ണ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം മ​റ്റൊ​രു ലീ​ഗ് അം​ഗ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി. പി​ന്നീ​ട് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​തേ വി​ഷ​യം വീ​ണ്ടും വ​ന്നു. അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ മാ​റ്റാ​നു​ള​ള ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാ​യി. 13 ലീ​ഗ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ഴും ആ​റു​മാ​യി പി​രി​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ട്ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ലീ​ഗി​ന് അ​വി​ശ്വാ​സം കൊ​ണ്ടു​വ​രേ​ണ്ടി വ​ന്നു. സി.​പി.​എം വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തോ​ടെ അ​വി​ശ്വാ​സം ക്വാ​റം തി​ക​യാ​തെ ന​ട​ന്നി​ല്ല.

    വി​പ്പ് ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് കേ​സും ന​ൽ​കി. ലീ​ഗി​ന് ഏ​റെ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച ആ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും മി​ക​ച്ച ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​രം നേ​ടി​യ​താ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, ലീ​ഗ് മേ​ൽ​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലാ​വും ഇ​വി​ടെ ഭ​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി യോ​ഗം.

